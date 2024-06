Sanremo 2025, annunciate le date del Festival di Carlo Conti: ecco quando si terrà

Il festival di Sanremo tornerà ad incollare gli spettatori italiani davanti al televisore nel febbraio 2025. Poche ore fa sarebbero state spoilerate le date in cui si terrà la kermesse canora, come riportato dal sito Riviera24.it, la notizia, per il momento, non ha i crismi dell'ufficialità, in quanto la Rai non si è ancora pronunciata.

Festival di Sanremo 2025: le date spoilerate

Come ogni anno, la kermesse canora inizia a far parlare di sé molti mesi prima della sua messa in scena, nonostante il fatto che le date non siano ancora state annunciate dalla Rai. Secondo il portale ligure il celebre evento musicale si terrà da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025.

Questa notizia è stata data, seppur in via ufficiosa, dal proprietario del Teatro Ariston, Walter Vacchino, durante l'annuncio della stagione 2024-2025 del teatro. Le date sono state poi confermate dallo stesso Vacchino all'Adnkronos, pur sottolineando che si tratta ancora di informazioni ufficiose in attesa della conferma ufficiale da parte della Rai.

Le novità di Carlo Conti

Una grande novità, annunciata ancora da Riviera24.it, riguarda la scenografia del Festival. Dopo anni di collaborazione con Gaetano Castelli e sua figlia Maria Chiara, il compito di disegnare l'allestimento scenico per l'edizione 2025 sarà affidato a Riccardo Bocchini. Bocchini è un nome noto nel mondo dello spettacolo, avendo già collaborato con Carlo Conti per le ultime edizioni del Festival condotte dal presentatore toscano.

La Scenografia di Sanremo 2024

Alla 75esima edizione di Sanremo, inoltre, come ha annunciato il conduttore in un'intervista al Tg 1, tornerà la divisione tra big e le nuove proposte. "Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus", ha spiegato Carlo Conti che ha annunciato anche il ritorno del Dopofestival.