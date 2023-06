Sanremo 2024. Amadeus annuncia cambi al regolamento e il ritorno di Fiorello

Manca ancora molto per Sanremo 2024, ma Amadeus è già al lavoro sul nuovo regolamento della kermesse canora e sta ascoltando i primi brani che gli sono stati inviati. Il conduttore e direttore artistico del festival lo ha rivelato nel corso del suo intervento a TG1 Mattina Estate, dove ha svelato la promessa che gli ha fatto Fiorello

Amadeus ha annunciato durante la sua ospitata al programma di Rai 1 che il Festival di Sanremo sta modificando il suo regolamento. Ha dichiarato: "Sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno delle novità che potrei svelare al Tg1". Inoltre, ha aggiunto: "Ho completato la stesura e lo sto inviando per l'approvazione agli avvocati della Rai".

Insieme a Gaetano Castelli, inoltre, sta lavorando alla nuova scenografia del programma. "Da quando ho iniziato il mio primo festival, ho un quadernone su cui prendo appunti a penna su nomi, idee e tutto ciò che potrebbe o non potrebbe concretizzarsi. Mi serve per concentrarmi su ciò che sto pensando", ha raccontato Amadeus. Successivamente, ha aggiunto, riguardo alle canzoni: "Le proposte dei giovani iniziano ad arrivare, seguite poi dai brani dei grandi artisti. Anche se Sanremo è in vacanza, in realtà non ti fermi mai perché ascolti le canzoni. Arriveranno a centinaia, ormai la discografia anticipa i tempi."

Grazie alla conduzione di Amadeus, il festival ha cambiato target, è diventato un programma seguitissimo dai giovani: "Per riflettere la realtà del panorama discografico, e anche grazie ai miei figli - Alice, che ha 25 anni, e Josè, che ne ha 14 - ascolto molta musica, oltre a provenire dal mondo della radio. Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo non fossero tra le prime dieci in classifica dopo una settimana", ha spiegato

"Ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani - ha aggiunto - Sanremo è diventato così un programma per giovani. Oltre l'80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il festival".

Riguardo alla partecipazione di Fiorello a Sanremo, Amadeus ha dichiarato: "Mi ha assicurato la sua presenza. Tuttavia, come ho sempre detto, con lui non si può mai essere certi di nulla, ma il fatto che possa esibirsi in terra ligure mi rende già felice, non può mancare. Lavorare con Fiorello è sempre una sorpresa piacevole, mi affido completamente a lui", ha concluso.