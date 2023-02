Sanremo 2023, la classifica dopo la prima serata: Marco Mengoni è davanti a tutti

La prima classifica parziale del Festival di Sanremo 2023 vede in testa Marco Mengoni. Uno dei favoriti della kermesse canora, con la sua Due vite, ha convinto la giuria che ieri sera era composta dalla Stampa, dalle tv, radio e web. I voti sono stati divisi un terzo per tv e carta stampata, un terzo per le radio e un terzo per la giuria composta dai rappresentanti del web.

Classifica parziale dopo la prima serata

Marco Mengoni - Due vite

Elodie - Due

Coma_ cose - Addio

Ultimo - Alba

Leo Gassman - Terzo cuore

Mara Sattei - Duemilaminuti

Colla zio - Non mi va

Cugini di Campagna - Lettera 22

Mr Rain - Supereroi

Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato

Ariete - Mare di guai

Gianmaria - Mostro

Olly. - Polvere

Anna Oxa - Sali

La prima serata, qui il nostro commento all'evento, è stata caratterizzata dalla presenza in sala del Presidente Sergio Mattarella con Gianni Morandi che ha intonato sul palco dell'Ariston l'Inno di Mameli. Tra gli ospiti il premio Oscar Roberto Benigni, La sua presenza ha provocato la polemica dell'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi che ha chiesto alla RAI di rendere pubblico il compenso dell'artista. Stasera 9 febbraio si esibiranno altri 14 artisti e avremo la seconda classifica parziale della kermesse canora.

