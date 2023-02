Sanremo 2023, classifica provvisoria: Marco Mengoni vince la serata dei duetti

Marco Mengoni resta in testa alla classifica generale del Festival di Sanremo 2023 anche dopo la quarta serata. L'artista ha vinto la giornata dedicata alle cover con Let it be dei Beatles, cantata con il Kingdom Choir. Al secondo posto Ultimo e Ramazzotti, sul podio anche Lazza, che ha interpretato con Emma, e il supporto del violino della scala Laura Marzadori, La Fine di Nesli. Stasera ci sarà il grand finale con la proclamazione del vincitore.

La classifica generale parziale dopo la quarta serata

Le Top Five

Marco Mengoni - "Due vite"

Ultimo - "Alba"

Lazza - "Cenere"

Mr. Rain - "Supereroi"

Giorgia - "Parole dette male"

Le Altre posizioni

Tananai - "Tango"

Madame - "Il bene nel male"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

Elodie - "Due"

Colapesce Dimartino - "Splash"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Coma_Cose - "L'addio"

Modà - "Lasciami"

Articolo 31 - "Un bel viaggio"

LDA - "Se poi domani"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

Paola & Chiara - "Furore"

Ariete - "Mare di guai"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Colla Zio - "Non mi va"

Gianmaria - "Mostro"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Levante - "Vivo"

Olly - "Polvere"

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Will - "Stupido"

Shari - "Egoista"

Sethu - "Cause perse"

La classifica della quarta serata dedicata alle cover

Marco Mengoni & Kingdom Choir - "Let it be" (The Beatles) Utimo & Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti Lazza & Emma & Laura Marzadori - "La fine" (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) Giorgia & Elisa - "Luce (Tramonti a nord est)" (Elisa) / "Di sole e d'azzurro" (Giorgia) Mr. Rain & Fasma - "Qualcosa di grande" (Cesare Cremonini)

Stasera si esibiranno nuovamente i 28 cantanti, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni verrà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti.

Dopo l'azzeramento dei voti precedenti i primi cinque classificati si riesibiranno e saranno votati dalla demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal pubblico tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti decreterà la canzone vincitrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo