Sanremo 2023, commento alla terza serata: Egonu delude e i Maneskin fanno i Maneskin

Terza serata, miracolo compiuto: la "sboomerizzazione" di Amadeus è ormai cosa fatta. E così mentre Gianni Morandi lo annuncia a "follower maschi e followeresse" (i suoi nel frattempo sono arrivati a 1 milioni a due giorni dall'apertura del profilo), lui scende dalle scale avviando una diretta Instagram, ma poco dopo infilando il telefono in tasca dimenticherà di interromperla. Una gaffe che nel metaverso dei social dà origine a un siparietto con un fiume di commenti memorabili e tanta ironia, da Fiorello che lo bombarda ("Non l'ha mica spento", "Coggiunazzu", "Ma ti sentiii", "Suuuuuca") a Chiara Ferragni che ironizza: "Sabato facciamo lezioni di diretta". Sono i primi minuti di uno stillicidio che si trascinerà fino alle due di notte e non c'è Blanco che tenga: calma piatta almeno fino all'irruzione di Posaman nell'ormai consueto collegamento con Fiorello per lanciare Viva Rai 2, trasformato per l'occasione in un dopofestival.

La musica torna a essere protagonista

Sanremo 2023, terza serata: Ultimo sul palco dell'Ariston

La musica ridiventa protagonista e stavolta il pubblico dovrà riuscire nella mastodontica impresa di sorbirsi le 28 canzoni in gara tutte insieme. Qualcuna al secondo ascolto è già diventata più familiare e meno indigesta, tra ukulele lasciati sul palco (punti al Fantasanremo?), problemi tecnici che tornano (Grignani interrompe l'esibizione per ripartire subito dopo, "a 50 anni ho imparato come si fa, a 20 avrei reagito diversamente") e i fiori alla mamma seduta in platea, i momenti più "briosi" della serata, ed è quanto dire, ce li regalano i Maneskin, che si esibiscono con Tom Morello, e il duetto Gianni Morandi - Sangiovanni.

Sanremo 2023: i Maneskin, ospiti della terza serata, sul palco dell'Ariston

I primi ormai imitano se stessi, entrano sul palco che li ha consacrati e regalano un medley dei loro brani più celebri: I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest e Gossip. Come da copione l'Ariston "si infiamma", ballano tutti e ci si scompone pure nelle prime file. Momento danzereccio anche sulle note di Fatti mandare dalla mamma, anzi Rifatti mandare dalla mamma, la versione 2.0 di un brano senza età, cantato con l'aggiunta di frasi inedite come "Magari ha una figlia da presentarmi", "S'è fatta grande Gianni, a forza di aspettarti": Sangiovanni e Morandi sul palco divertono con una performance che gli calza a pennello. Un incontro di generazioni che si tendono la mano in un ideale passaggio di testimone.

Sanremo 2023, commento alla seconda serata: Fagnani promossa, Al Bano, Morandi e Ranieri commuovono

Il monologo di Paola Egonu: un compitino ben svolto

Sanremo 2023: Paola Egonu nella terza serata del Festival

La co-conduttrice della terza serata è la pallavolista Paola Egonu, che si dimostra disinvolta e a suo agio sin dall'inizio, quando percorre la scalinata dell'Ariston con l'incedere di un'amazzone. La accompagnano le note di Brividi, dice di averla scelta perché la "rappresenta perfettamente. Sono nel tempio della musica, voglio divertirmi con voi". Balla con Morandi, lancia i cantanti facendo quasi a meno dei cartoncini e affidandosi ai monitor e sottolinea quanto le radici siano importanti, perché "ti ricordano sempre da dove vieni". Ma l'incantesimo dura poco: a spezzarlo ci pensa il suo monologo. "Non sono qui a dare lezioni di vita", esordisce, "perché alla mia età sono più le cose che posso imparare che quelle che posso insegnare". Il resto è un racconto di se stessa, del suo cammino di atleta e donna: "Amo l'Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo, ho un profondo senso di responsabilità verso questo paese in cui ripongo tutte le mie speranze del futuro".

Sanremo 2023: Paola Egonu sul palco nella terza serata del Festival

Ricorda di quando a 13 anni è andata via di casa: "Nessun genitore è felice che la propria figlia cresca lontano dal suo amore e dal suo sguardo. Grazie mamma e papà. Grazie per aver rinunciato a me". Poi risponde a quei "perché" che la perseguitano da una vita: "Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come una colpa? Perché ogni volta mi sono punita dando una versione sbagliata di me stessa. Perché sono alta? Perché mio nonno vive in Nigeria? Perché mi chiedono se sono italiana? Con il tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità. E che nella domanda 'Perché io sono io???' c'è già anche la risposta: 'Perché io sono io!'". Otto per l'impegno, quattro per l'esecuzione che ha il sapore di un compitino ben eseguito.

Sanremo 2023: Alessandro Siani ospite della terza serata

A tarda notte le speranze che qualcosa o qualcuno possa riesumare le salme di chi da casa aspetta solo la classifica finale, sono ormai vane e all'1.45 sulle note di Ci vorrebbe un amico scongelano Alessandro Siani, previsto per l'una. L'occasione è il lancio del suo prossimo film Tramite amicizia: "A quest'ora non si ride si mangia u cornett", scherza, e subito dopo presenta in fretta e furia un monologo sull'uso eccessivo dei telefonini. "Siamo al festival del selfie: anche fuori dal teatro qui c'è gente che fa fotografie con chiunque: dal portiere della reception fino al barman dei Cugini di campagna, faceva la foto con uno che si era fatto la foto con Mengoni". Con buona pace di una kermesse definitivamente "sboomerizzata" e pronta al selfie definitivo.

Perché Sanremo è Sanremo?

La classifica generale di Sanremo 2023 alla terza serata