Sanremo 2023, Blanco distrugge la scenografia e il pubblico dell'Ariston lo fischia (VIDEO)

Blanco, nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, ha avuto problemi tecnici durante la performance e ha preso a calci la scenografia del palco, distruggendola. Il cantante si è infuriato perchè non riusciva a sentire la sua voce, il pubblico dell'Ariston gli ha riservato lo stesso trattamento che riservò ai Placebo nel 2001, ovvero una serie di fischi.

Era dai tempi di Morgan e Bugo che Amadeus non si trovava così in difficoltà, lo ha ammesso lo stesso conduttore, rimpiangendo l'assenza al suo fianco di Fiorello che lo avrebbe aiutato a gestire il difficile momento. Ieri sera, nel corso della prima serata, Blanco avrebbe dovuto presentare il suo ultimo brano, L'isola delle rose, che anticipa il suo nuovo album in vista del tour estivo.

Sanremo 2020, con Morgan è caos, Bugo abbandona il palco in diretta (VIDEO)

Durante l'esibizione ci sono stati problemi tecnici, il cantante non sentiva la sua voce nella cuffia, come ha fatto capire un paio di volte. A quel punto il vincitore della passata edizione, invece di fermarsi, ha cominciato a prendere a calci i fiori della scenografia. Non contento, Blanco è andato avanti nella sua opera di distruzione rompendo anche le fioriere. È vero che il cantante ai suoi concerti spesso spacca sedie ed altri oggetti, ma l'Ariston è diverso e quelle persone che affollano il teatro non sono il suo pubblico, quello dei suoi concerti.

Sanremo 2023, la classifica dopo la prima serata: Marco Mengoni è davanti a tutti

Appena la musica è finita il pubblico ha cominciato a fischiare e rumoreggiare, nemmeno l'intervento di Amadeus ha placato la platea dell'Ariston. Il conduttore ha chiesto a Blanco di spiegare cosa fosse successo. "Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce", ha detto il cantante "La musica è la musica, volevo comunque divertirmi", ha aggiunto tra i i buu del pubblico.

Sanremo 2023, commento alla prima serata: Benigni celebra la Costituzione e Blanco sfascia tutto

"Se tu vorrai la puoi ricantare a fine serata", ha proposto Amadeus. "Volentieri, io canto anche da solo", ha risposto Blanco, mentre il pubblico continuava a fischiare, urlando che non voleva che Blanco si ripresentasse sul palco. Gli unici ad applaudirlo, in prima fila, erano il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, moglie del conduttore.

Sanremo 2023: Anna Oxa intervistata a La Vita in Diretta: "Il Segreto per restare giovani? Esci dalla Cerchia"

Poco dopo, Amadeus ha fatto sapere che Blanco non si sarebbe esibito di nuovo "Non ci sono le condizioni". Nel frattempo, alle maestranze che hanno sgombrato il palco si è aggiunto anche Gianni Morandi, il cantante, armato di scopa, ha aiutato a pulire il palco dal disastro combinato dal giovane collega.