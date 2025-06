Giorgio Panariello ricorda il suo Sanremo: "Uno schifo", e sulla grave accusa di Annalisa Minetti...

Quando si tratta di Sanremo, il Festival è sempre garanzia di aneddoti e ricordi. Ospite recentemente del podcast Tintoria, Giorgio Panariello ha ricordato la sua edizione.

Reduce dal successo dello show del sabato sera Torno Sabato, il comico venne scelto per condurre l'edizione 2006; ad affiancarlo, Victoria Cabello e Ilary Blasi.

Sanremo 2006: le difficoltà per il cast

A Tintoria Panariello ha definito il suo Sanremo "uno schifo": il comico infatti, ha raccontato che inizialmente non era convinto, ma poi la corte e la cifra proposta, gli hanno fatto cambiare idea. L'anno precedente c'era stato il successo di Paolo Bonolis, perciò, ricorda Panariello, nessuno voleva farlo. Avendo inoltre Bonolis rinnovato il Festival, non c'era nemmeno la volontà di offrire la conduzione a Pippo Baudo.

Iniziò quindi un'intensa corte da parte della Rai. Alla fine Panariello accettò, ma "non sapevo che quell'anno lì ci sarebbe stato l'embargo delle case discografiche e delle radio nei confronti delle televisioni, per cui non mandavano i cantanti. Io ho fatto Sanremo senza cantanti: quelli che io avevo, non appartenevano alle major. Io non avevo i top, avevo buonissimi cantanti: in quegli anni stava crescendo Anna Tatangelo, avevo Zarrillo, cantanti ottimi, ma il cast non lo fai con cinque cantanti ottimi, il resto erano quasi tutti sconosciuti".

Una situazione in cui non era facile nemmeno affrontare le conferenze stampa: "Mi facevano le domande, io cercavo di rispondere, mi infagottavano di parolacce, io tornavo all'Ariston, mi mettevo nel camerino a guardare il soffitto e a pensare a cosa avessi detto per tre ore in conferenza".

L'accusa di Annalisa Minetti

Panariello ha poi ricordato come all'epoca la musica non fosse al centro del Festival perciò veniva pubblicato di tutto, e i giornalisti sembravano bearsene. "Addirittura la Minetti mi aveva accusato di non averla presa al Festival perché era cieca. Usciva fuori di tutto, la feccia, e tutti i giornalisti che si beavano".

Insomma, un'esperienza che per lui è stata emotivamente difficile, al punto da rinunciare all'edizione successiva e, in seguito, da accettare solo di esserne ospite.

Lui e Annalisa Minetti si sarebbero poi incontrati dopo, nel 2018, a Tale e Quale Show dove Panariello era giurato e la Minetti concorrente.