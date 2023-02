Sanremo 2023: Anna Oxa intervistata a La Vita in Diretta: "Il Segreto per restare giovani? Esci dalla Cerchia"

Anna Oxa ha rilasciato a La Vita in Diretta la prima intervista del Festival di Sanremo 2023. La cantante è stata avvicinata da Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è l'inviata nella cittadina ligure del programma di Alberto Matano. L'artista aprirà la 73esima edizione del Festival con il brano Sali (Canto dell'anima).

Anna Oxa, per motivi di salute, è stata l'unica artista a non poter sfilare sul red carpet di Sanremo. "So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo avesse timore di esporsi al freddo", ha detto Amadeus a margine della conferenza stampa di presentazione della prima serata della kermesse canora.

Anna Oxa ha partecipato per quattordici volte al Festival di Sanremo, ha vinto per due volte. La prima nel 1989 con Ti lascerò, cantata insieme a Fausto Leali, e la seconda volta nel 1999 con Senza pietà. Alla luce di questo curriculum, Giovanna Civitillo le ha chiesto quale fosse il suo stato d'animo: "Sì torna all'Ariston, che emozione è?", ha detto l'inviata di Matano. "Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Vivo le cose più animicamente e meno di testa", ha replicato l'artista.

Piuttosto che rivelare il suo outfit di queste serate sanremesi, la cantante ha preferito parlare soprattutto della sua arte: "Aspettatevi un canto, un bel canto, un canto dell'anima. E poi tutto il resto veste l'anima". Nella serata dei duetti riproporrà Un'Emozione da Poco. A Giovanna Civitillo ha detto "Sai, è un inizio e poi un essere qui con un altro brano, una continuazione diciamo. Si riprende un punto e poi si riparte". Infine, a proposito del segreto della sua giovinezza, Anna Oxa ha concluso così: "Esci fuori dalla cerchia, stai un po' più con te stessa".

Anna Oxa a Sanremo ha debutto nel 1978 proprio con Un'emozione da poco, si piazzò al secondo posto, prima tra i solisti. Quell'edizione, presentata da Maria Giovanna Elmi, si concluse con la vittoria dei Mattia Bazar.