Anna Oxa a Live - Non è la d'Urso: “Credo di essere sulla lista nera della RAI”

Anna Oxa si racconta nel corso di Live - Non è la d'Urso e spiega di essere finita nella lista nera della RAI, giustificando così, almeno in parte, la propria assenza prolungata dalle scene.

Anna Oxa è stata una delle tante ospiti che hanno riempito il salotto di 'Live - Non è la d'Urso' dopo la lunga pausa invernale. La cantante di origini albanesi, incalzata dalle domande di Barbara D'Urso, ha dato la sua versione sul lungo esilio dalla RAI.

Nel 2013 Anna Oxa partecipò al programma di Milly Carlucci 'Ballando con le Stelle' dove riportò la lesione di un legamento crociato dopo essere scivolata. Secondo il racconta di Anna: "Milly Carlucci mi disse che ero nella black list. L'anno dopo l'infortunio, Milly mi chiede di tornare come ospite e di portare qualcosa di particolare. Ci lavoro per un mese intero. Quando lo studio legale della Rai doveva firmare il contratto non firma e sparisce questo incontro dalla Carlucci".

L'episodio si ripete qualche mese dopo, racconta la Oxa, decisa a mettere le cose in chiaro: "Nello stesso anno, il 31 dicembre, mi propongono di partecipare all'ultimo dell'anno con Carlo Conti. Anche lì, nel momento in cui la Rai deve chiudere i contratti non firma" a questo punto parte l'out out dello studio legale di Viale Mazzini. "Attraverso il mio avvocato vengo a sapere di una lettera scritta dall'avvocato Spadafora della Rai, in cui si chiedeva di rinunciare ai diritti dell'infortunio per poter firmare il contratto del 31 con Conti. Non solo, anche di non far sapere questa informazione a terzi, altrimenti ci sarebbe stato un risarcimento danni di 50 mila euro. Io invece ho pubblicato questa lettera e anche quel programma è saltato".

Anna Oxa è convinta di essere finita nella black list della TV di Stato "Credo di essere sulla lista nera della Rai, perché all'epoca, nonostante l'infortunio, non avevo ancora aperto il contenzioso giudiziale, cosa che ho fatto lo scorso anno, per ottenere finalmente quel risarcimento". Barbara D'Urso cerca di consolare Anna e le promette che per lei la porta in Mediaset è sempre aperta: "La prossima volta continuerai a venire da me", le dice salutandola.