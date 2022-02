Sanremo 2022, Sabrina Ferilli “Chi più di me sa?”: la verità sul Ferilli-gate

Sabrina Ferilli, attraverso Instagram, ha dato la sua versione del cosiddetto Ferilli-gate che ha animato le ore successive alla fine di Sanremo 2022. L'attrice romana, co-conduttrice della finale della kermesse canora, ha rivolto alcun insulti a microfono aperto contro qualcuno non identificato, in tanti hanno pensato che tra Sabrina e Amadeus ci fosse stato un litigio dietro le quinte.

Sanremo 2022 si è concluso sabato sera con l'annunciata vittoria di Blanco e Mahmood, l'inedito duo formatosi per il Festival che ha trionfato con 'Brividi'. Durante la proclamazione del vincitore del premio della critica si è sentita la Ferilli dire "Fa il pezzo de me..a con gli altri". Subito dopo, quando il conduttore l'ha cercata per averla al suo fianco per un'altra proclamazione, Sabrina ha risposto da dietro le quinte "nun ce sto!".

Sui social e sui giornali si è ventilata l'ipotesi che tra Sabrina Ferilli e Amadeus ci fosse stato un litigio dopo che il conduttore l'aveva anticipata nella presentazione di Emma.

Oggi Sabrina ha pubblicato su Instagram una serie di foto che racchiudono alcuni momenti della sua esperienza a Sanremo, in una l'attrice abbraccia il direttore artistico del Festival, in un'altra stringe a sé José Alberto, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, nella caption si legge "Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate chi più di me potrebbe sapere?".

L'attrice ha avuto modo di smentire i rumors anche questa mattina su radio Capital in un'intervista con Selvaggia Lucarelli.

Un modo efficace quello scelto da Sabrina per chiudere la polemica, come dire che le immagini parlano più delle parole. Amadeus nella conferenza stampa del 6 febbraio ha smentito che tra lui e la co-conduttrice ci fossero stati momenti di tensione, queste le parole scelte dal direttore artistico: "con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, dove parlava con tutti. Sabrina è inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".