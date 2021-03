Sanremo 2021, Matilda de Angelis scherza: "Ho bloccato Hugh Grant su Whatsapp"

Co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021, l'attrice Matilda De Angelis ha fatto ironia sulla sua recente partecipazione alla serie americana The Undoing, e non è mancata una simpatica battuta su Hugh Grant.

Sanremo 2021 è finalmente iniziato, e le prime serate ci hanno già portato tante novità e sorprese. Tra queste possiamo probabilmente annoverare anche la co-conduttrice Matilde De Angelis, che sul palco dell'Ariston non si è lasciata scappare l'opportunità di intrattenere il pubblico ironizzando sulla sua apparizione in The Undoing, la serie di HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant.

The Undoing: Matilda De Angelis in un'immagine della serie

Durante la prima serata, infatti, l'attrice bolognese ha rivelato di aver chiesto consiglio proprio alla pluripremiata collega, veterana dello schermo e del palcoscenico, per affrontare al meglio la nuova avventura che si è trovata davanti: "Sento Nicole tutti i giorni, mi ha dato preziosi consigli per questa sera".

Peccato che invece Hugh Grant non sia stato altrettanto d'aiuto... Almeno stando alla battuta seguita poco dopo: "Hugh? Ho dovuto bloccarlo su Whatsapp, mi aveva inserita in vari gruppi con persone come Quentin Tarantino e Robert De Niro, gente a cui non avrei avuto nulla da dire".

E visto che abbiamo appena salutato un altro importante evento della stagione televisiva, i Golden Globe, non è mancato un accenno scherzoso anche alla prestigiosa cerimonia che ha visto l'Italia portare a casa un premio grazie alla vittoria del brano cantato da Laura Pausini per la colonna sonora di La vita davanti a sé: "Dovevo essere alla cerimonia di assegnazione dei premi l'altra sera, ma poi ho preferito mandare la Pausini in rappresentanza dell'Emilia-Romagna".

Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo, e a salire sul palco in qualità di co-conduttrice sarà la modella Vittoria Ceretti.