Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati, l'attrice ha un nuovo amore

La giovane star del cinema e il cantante si erano incontrati nel 2022, durante la finale di X-Factor, e tra di loro era scattato un colpo di fulmine.

Matilda De Angelis, recentemente premiata con un David di Donatello, si è lasciata con Alessandro De Santis.

L'attrice, dopo 3 anni, ha infatti posto fine alla relazione con il cantante e ha iniziato una nuova fase della sua vita accanto al collega Enrico Borello.

A rivelarlo sono state alcune foto scattate da un paparazzo e pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Il nuovo amore di Matilda

Nel 2022, in occasione della finale di X-Factor, Matilda De Angelis aveva incontrato Alessandro De Santis, membro della band I Santi Francesi. I due avevano poi iniziato una relazione, confermata alcuni mesi dopo.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la coppia non era stata avvistata insieme e il cantante non era apparso nemmeno alla recente cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026.

Alcuni giorni fa, l'attrice è stata avvistata insieme a Enrico Borello, il protagonista del film La città proibita (di cui potete leggere la nostra recensione).

Le foto li ritraggono mentre si baciano, togliendo quindi ogni dubbio sul tipo di legame che li unisce.

Matilda non ha mai parlato apertamente della fine della sua precedente relazione e, per ora, non si sa quando ha conosciuto Borello.

Le parole dell'attrice per l'ex

De Angelis, un anno fa, aveva parlato della sua storia d'amore con De Santis durante la promozione del film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano. L'attrice aveva raccontato: "Noi abbiamo una visione molto simile dell'arte in generale, siamo molto in sintonia sull'argomento. Forse è scontato o superficiale, ma se la persona con cui sto fa un lavoro artistico, ho bisogno di stimare la sua visione dell'arte. Io sono la fan numero uno di Alessandro e dei Santi Francesi".

Matilda, quando aveva incontrato Alessandro, aveva da poco chiuso la sua relazione con Pietro Castellitto e con il cantante era stato un colpo di fulmine. Per ora nessuno dei due artisti ha spiegato il motivo della fine del loro amore, durato tre anni.