Sanremo 2021: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic nel cast fisso, sul palco anche Elodie

Sanremo 2021 vedrà la presenza, per tutte le serate, di Achille Lauro e, a sorpresa, di Zlatan Ibrahimovic, mentre Elodie sarà sul palco come co-conduttrice per una sera.

Achille Lauro sarà presente anche a Sanremo 2021, anche se non in gara: insieme a Zlatan Ibrahimovic, il cantante e produttore romano sarà nel cast fisso della prossima edizione del Festival, in programma per ora dal 2 al 6 marzo 2021.

È stato Amadeus a svelare la chicca nel corso della conferenza stampa RAI per la presentazione de L'anno che verrà: "Achille Lauro Ci regalerà cinque quadri, e uso questo termine perché sta preparando delle cose bellissime".

Se per il cantante sarà a questo punto la terza volta consecutiva sul palco dell'Ariston, chi invece farà il suo debutto a Sanremo sarà Zlatan Ibrahimovic che, come Amadeus ci ha tenuto a puntualizzare, "Non salterà una partita del Milan. Da interista, ci ho provato".

Le sorprese non sono finite perchè, per il secondo anno, all'Ariston ci sarà anche Elodie. In gara lo scorso anno con il brano Andromeda, la cantante romana tornerà in un ruolo diverso, come ha spiegato Amadeus: "Elodie sarà una delle donne del Festival. Una cantante bravissima, l'anno scorso è stata a Sanremo in gara e ha un rapporto con il pubblico fortissimo. Della sua bellezza non discutiamo, è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto è una ragazza spiritosa, divertente, ironica, che ha tante qualità e mi piacerebbe potesse mostrarle al pubblico non solo in una veste di cantante ma quindi anche di co-conduttrice. Sarà una delle piacevoli presenza femminili in una delle cinque sere".