Tiziano Ferro: ecco chi è suo marito Victor Allen

Nella platea di Sanremo 2020 ci sarà un supporter speciale per Tiziano Ferro: è suo marito Victor Allen, l'uomo che ha rubato il cuore di uno dei cantanti più amati d'Italia.

Chi è Victor Allen

Nato a Los Angeles, in California, Victor Allen ha 55 anni, si è laureato all' Università della California San Luis Obispo. Ha lavorato per quattordici anni alla Warner Bros. dove ricopriva il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Lasciata la Warner, Victor decide di aprire una propria agenzia di consulenza, la Levine Partners. Dal profilo Facebook scopriamo che tifa per i San Francisco 49ers, che proprio domenica sera sono stati sconfitti dai Kansas City Chiefs nella la 54esima edizione del Super Bowl.

L'incontro con Tiziano ferro

Victor e Tiziano Ferro si sono conosciuti in California, il cantante di Latina era negli studi della Warner Bros per le riprese e il montaggio del brano 'Valore Assoluto', estratto dall'album 'Il mestiere della vita'. Victor lavorava ancora presso la casa di produzione. È bastato incrociarsi per far sattare la scintilla.

Sono stati fidanzati tre anni poi è arrivata la proposta di matrimonio. "Victor ha scritto 'Will you marry me?' sulla sua tazza di caffè" - racconta Tiziano - quando ho alzato gli occhi lui era in ginocchio con l'anelo in mano". Tiziano non è riuscito a dire subito il fatidico si "Ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola".

Il Matrimonio

Victor Allen e Tiziano Ferro si sono sposati a Los Angeles il 25 giugno del 2019. Subito dopo sono volati in Italia dove si sono sposati con il rito civile il 13 luglio a Sabaudia. Tengono molto alla loro privacy, alla cerimonia sono state invitate solo quaranta persone tra parenti e amici. La notizia è stata diffusa dopo la cerimonia con una foto pubblicata da Tiziano sul suo profilo Instagram. Al fatidico scambio degli anelli erano presenti tutti i familiari di Ferro, la madre ha sempre supportato il cantante e va molto d'accordo con il genero americano. A proposito delle fedi c'e una piccola curiosità: su quella di Tiziano è incisa la data del matrimonio a Los Angeles, su quella di Victor la data delle nozze italiana.

I due sposi sono uniti dall'amore e dalla generosità. Victor in America, finanzia molti centri che si prendono cura dei cani abbandonati, i regali della cerimonia di Los Angeles sono stati destinati ad una di queste associazioni. Anche per la cerimonia di Sabaudia, gli sposi hanno devoluto i regali, destinataria la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, beneficiaria, insieme ad altre quattro associazioni di Latina, anche del cachet di Sanremo di Tiziano Ferro.

0