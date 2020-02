Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari omaggiano How I Met Your Mother

In gara a Sanremo 2020, i Pinguini tattici nucleari hanno ricordato, in una strofa del brano ''Ringo Star'', una delle migliori battute di How I Met Your Mother.

Sanremo 2020 ha un vincitore per i fan di How I Met Your Mother: sono i Pinguini Tattici Nucleari che in 'Ringo Star' rendono omaggio ad una delle migliori sitcom degli ultimi anni.

Gli amanti delle serie televisive, ed in particolare delle comedy, sanno già per chi tifare al Festival di Sanremo 2020. I Pinguini Tattici Nucleari nel brano 'Ringo Star', rendono omaggio alla serie televisiva How i met your Mother e a i due protagonisti Ted e Robin, interpretati da Josh Radnor e Cobie Smulders.

La strofa a cui ci riferiamo è la seguente: "Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo. Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo"

Oltre al gioco di parole Robin /Batman, il verso fa riferimento ad una battuta specifica di un episodio. Robin si offre di aiutare Ted che le risponde "Robin apprezzo il tuo aiuto, ma c'è un motivo se il tuo nome è Robin e non Batman". Una delle tante perle che ci ha regalato la serie creata da Craig Thomas e Carter Bays, andata in onda per nove anni e da molti considerata la vera erede di Friends.

I Pinguini Tattici Nucleari invece sono un gruppo indie rock formatosi nel 2010. Sono al loro primo Sanremo, si esibiranno nella categoria BIG e saliranno sul palco nel corso della seconda puntata e, stando alla scaletta ufficiale saranno i quinti ad esibirsi, subito dopo Levante. Per loro sarà un Sanremo: "legen....dary".

