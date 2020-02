Sanremo 2020: Beppe Vessicchio accolto dal fragoroso applauso dell’Ariston

Beppe Vessicchio accende Sanremo 2020: il maestro, tornato al Festival, riceve l'applauso più fragoroso dell'Ariston, mentre i social festeggiano al grido di 'Beppe dirigici la vita'.

Beppe Vessicchio è tornato. Il tam tam si era diffuso domenica sera, quando Amadeus, ospite di 'Che Tempo che Fa', alla domanda di Fabio Fazio "C'è Vessicchio?", aveva risposto: "Sì, c'è!". Beppe Vessicchio, che mancava da due anni a Sanremo, amatissimo dal pubblico, osannato sui social, ieri è tornato sul palco dell'Ariston per dirigere Le Vibrazioni.

Su Twitter e in sala è iniziato una sorta di countdown, fino a quando Amadeus e Rula Jebreal hanno presentato il gruppo e poi è arrivato il fatidico "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio": il pubblico dell'Ariston si è sciolto in un fragoroso applauso, che Beppe ha ricambiato con un sorriso ed un inchino di ringraziamento.

Festival di Sanremo 2020: tutti i big in gara

Anche I The Jackal hanno salutato il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo, con il quale hanno collaborato lo scorso anno proprio nella città ligure, proponendo una serie di simpatici sketch. I ragazzi napoletani hanno pubblicato sui loro social il post con la fotografia di Vessicchio seduto con loro su un divano scrivendo "Quando sono le 23:30 e non siamo nemmeno a metà gara e OMMIODDIO MA C'È IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIOOOO AAAAAA DIRIGICI LA VITA BEPPEEEEEEEE...", diventato già un tormentone su Twitter. Intanto, sarà un caso, ma 'Le Vibrazioni' sono al primo posto della classifica, dopo il voto della giuria demoscopica, composta da 300 persone.

Sanremo 2020: gli ospiti del Festival serata per serata