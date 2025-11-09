Peppe Vessicchio, da Amadeus a Maria De Filippi: lo spettacolo piange il Maestro più amato d’Italia

Dalla commozione di Carlo Conti al ricordo di Amadeus e Fiorello: il dolore di artisti, conduttori e fan per la scomparsa di un'icona dello spettacolo e della musica italiana.

Il mondo della musica e della televisione piange la scomparsa di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra e compositore napoletano, volto storico del Festival di Sanremo. La notizia della sua morte, avvenuta ieri 8 novembre, ha suscitato una commozione vastissima, con colleghi, cantanti e conduttori che hanno inondato i social media di ricordi affettuosi, omaggiando non solo il professionista impeccabile, ma l'uomo di grande umanità. 'Dirige l'orchestra il Maestro Vessicchio' non era solo una frase, era un pezzo di storia della televisione e del cuore degli italiani.

L'abbraccio della TV: da Amadeus a Maria De Filippi, il dolore dei colleghi

Da Sanremo, ad Amici a Che Tempo Che Fa, l'amatissimo Maestro ha unito generazioni di artisti. Commozione unanime per la sua scomparsa è stata espressa sui social:

Amadeus: "La scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio è per me un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte. Mancherai tanto a tutti. Ciao Peppe.."

"Ti abbiamo amato tutti. Ciao Maestro" Carlo Conti: "Che fosse Sanremo, Amici o lo Zecchino d'Oro hai sempre dimostrato la tua competenza, attenzione e bravura. La musica italiana ti può solo dire grazie ..."

"Che fosse Sanremo, Amici o lo Zecchino d'Oro hai sempre dimostrato la tua competenza, attenzione e bravura. La musica italiana ti può solo dire grazie ..." Paolo Bonolis: "Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene."

"Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene." Maria De Filippi: "E' difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d'orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene".

The Jackal: "Oggi non perdiamo solo un maestro. Oggi perdiamo un amico, un compagno di giochi, un artista incredibile. Peppe ci ha insegnato tanto con i suoi mille aneddoti, lui che più di tutti di imparare cose nuove non voleva mai smettere, con la stessa passione e rispetto di un ragazzino curioso che si lancia in nuove avventure. Ogni volta, come la prima volta. Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lascia. Ma ci teniamo a trovarne qualcuna, in questo momento di dolore, per raccontare la gratitudine che proviamo per aver percorso un po' di strada insieme a quest'uomo straordinario.Maestro, è stato un onore suonare con lei".

Il mondo della musica: Da Fedez ai 'suoi' Artisti

Molti artisti che hanno trionfato a Sanremo grazie alla sua bacchetta o ho hanno condiviso momenti importanti della loro vita con Peppe Vessicchio hanno espresso la loro gratitudine:

Fedez: "Ciao Maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme."

