Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime alla conferenza stampa: "È stato un anno complicato" (Video)

La quarta giornata di Sanremo 2020 è iniziata con le lacrime di Antonella Clerici, che stasera sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e di Francesca Sofia Novello, ma in conferenza stampa ha ricevuto una bellissima notizia.

Come lei stessa ha specificato, infatti, quelle erano lacrime di gioia: "Sono lacrime di gioia e di riconoscenza, per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno" ha commentato Antonella Clerici. Cosa ha fatto sciogliere la popolare conduttrice? La dichiarazione del direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha definito "una bestemmia" il suo momentaneo allontanamento dai palinsesti RAI.

Antonella Clerici commossa in conferenza stampa #sanremo2020 pic.twitter.com/CvFmI3rJIk — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) February 7, 2020

"Io credo che Rai1 senza Antonella Clerici sia una bestemmia" Stefano Coletta, alle richieste dei giornalisti in sala ha risposto senza esitazione. "È una donna autorevole, e io credo che Rai1 debba tornare a codice di autorevolezza, Antonella è ludica, coraggiosa ma autentica e non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me Antonella sarà una colonna della rete ammiraglia". Prematuro naturalmente sapere quali sono i piani di viale Mazzini per la bionda conduttrice, sempre amatissima dal pubblico, ma al suo gradito ritorno sugli schermi manca, praticamente, solo la conferma. "Con Antonella ci siamo scritti e parlati, lei sempre molto carina nella mia direzione a Rai3, mandandomi complimenti per il mio lavoro di innovazione e su Rai1 io vorrei con lei 'novare serbando', seguendo il suo codice di leggerezza ma insieme di profondità, ma anche immaginando un suo ritorno meno prevedibile" ha concluso Coletta.