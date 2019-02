Sanremo 2019: la scaletta della quarta serata

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 si prepara alla sua penultima puntata, che comincerà come d'abitudine intorno alle 20:45 su Rai1. La scaletta della quarta serata vedrà tutti i cantanti esibirsi negli ormai tradizionali duetti. Torneranno sul palco i 24 artisti in gara accompagnati per l'occasione da ospiti d'eccezione invitati per presentare l'inedito in una versione diversa rispetto a quanto già sentito nelle serate precedenti.

Ecco l'elenco completo dei 24 duetti in ordine di esecuzione sul palco dell'Ariston:

Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade

Nada con Motta Noemi con Irama

Giovanni Caccamo con Patty Bravo con Briga

Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita

Il violinista Alessandro Quarta con Il Volo

Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa

Gué Pequeno con Mahmood

Diodato e Calibro 35 con Ghemon

Bungaro, Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel con Francesco Renga

Fabrizio Moro con Ultimo

Neri Marcorè con Nek

Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano con BoomDaBash

Brunori Sas con The Zen Circus

Beppe Fiorello con Paola Turci

Syria con Anna Tatangelo

Jack Savoretti con Ex-Otago

Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti

Irene Grandi con Loredana Bertè

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri

Biondo e Sergio Sylvestre con Einar

Ermal Meta con Simone Cristicchi

Sottotono con Nino D'Angelo e Livio Cori

Morgan con Achille Lauro

La migliore esibizione della puntata riceverà un premio alla fine della serata. Per l'occasione cambierà leggermente il sistema di voto: uscirà di scena la giuria demoscopica che verrà sostituita dalla Giuria d'Onore, composta da 8 rappresentanti del mondo della musica, del giornalismo, della TV e del cinema. Per il 69o Festival di Sanremo saranno nella Giuria d'Onore Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Serena Dandini, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Beppe Severgnini, Joe Bastianich e Mauro Pagani, come presidente. Il voto della Giuria d'Onore peserà per il 20% del totale, quello della sala stampa resterà invariato al 30% mentre il voto del pubblico da casa passerà dal 40 al 50%. La classifica parziale di stasera, dunque, sarà il risultato della media tra le percentuali di voto di tutte e quattro le puntate.

Tra tutti questi artisti pronti all'esibizione, Claudio Baglioni e compagni d'avventura hanno riservato un solo spazio da dedicare agli ospiti sul palco dell'Ariston: a cinque anni dalla prima apparizione al Festival ritornerà Luciano Ligabue. Il cantautore sarà a Sanremo per lanciare il nuovo album, Start, in uscita il prossimo 8 marzo.