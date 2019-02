Sanremo 2019: gli italiani preferiscono Pornhub al Festival!

Stasera Sanremo 2019 presenterà la penultima puntata della kermesse, quella dedicata ai duetti dei cantanti in gara. Non si sa ancora chi potrebbe vincere il Festival di quest'anno, ma una cosa è certa: quest'anno per gli italiani ha vinto il porno! Infatti, secondo una ricerca della testata FanPage.it, quest'anno il colosso PornHub ha perso davvero poche visualizzazioni durante le giornate del festival, in controtendenza rispetto agli anni passati.

Gli ascolti televisivi parlano chiaro, i dati sono sotto le aspettative della Rai, seppure si parla di 49,5% di share, quindi un risultato totalizzante per la settimana del Festival. Ma un indizio riguardo il poco appeal della seconda edizione diretta da Claudio Baglioni lo dà anche il sito pornografico per eccellenza, PornHub. Fanpage.it ha riportato i dati di traffico in esclusiva, indicando "una minima diminuzione del traffico, sceso di una media del -5.5% nel corso della serata inaugurale di Sanremo 2019".

Il momento in cui il portale hot ha subito più "perdite" è stato durante l'esibizione di Andrea Bocelli con il figlio Matteo, che ha conquistato tutti sui social. Passato questo momento, le visite al portale sono tornate ad aumentare, arrivando addirittura a un +5% appena terminata la serata inaugurale. Una differenza che fa notare Fanpage.it è che stavolta la conduttrice non è stata tra le parole chiave più cercate: nel 2018, infatti, Michelle Hunziker è stata tra le ricerche più cliccate della giornata.

Fanpage.it ha riportato anche uno schema regionale: la regione in cui si è registrato il picco negativo più importante è stata la Valle d'Aosta, con un -12%, seguita dall'Umbria e la Toscana con un -11 % e il Friuli Venezia Giulia con un -10%. Fanalino di coda, quindi tra le regioni meno intrigate dal nuovo Sanremo, il Veneto con un -2% e il Molise con un misero -1%: in queste regioni la fruizione di PornHub è andata avanti regolarmente.

Effetto diverso hanno fatto, solitamente, alcune serie tv che hanno avuto uno stretto legame con il sito porno: Il trono di spade ha fatto scoprire ai gestori del sito che moltissimi utenti, una volta terminata la puntata su HBO, si sono riversati su PornHub a cercare le porno parodie o scene di nudo e di sesso, che comunque nella serie non mancano.