Sanremo 2019: Ligabue commenta il festival nel nostro doppiaggio ironico

Cantautore, poeta, regista. Luciano Ligabue è un artista poliedrico, una persona dalla sensibilità rara, capace di declinare la sua poetica nella musica, nel cinema e nella letteratura. Così, dopo la sua recente partecipazione a Sanremo 2019, abbiamo deciso di affidargli un altro arduo compito: quello del critico televisivo un po' sociologo.

Abbiamo scelto un'icona della musica italiana come il Liga - sedici album pubblicati tra live e in studio, tre film da regista, tra cui il recente Made in Italy - per dirvi la nostra non tanto sul Festival di Sanremo, ma sul nostro modo di commentarlo sui social nei giorni appena trascorsi. Tra polemiche, bacheche piene di astio e giudizi spesso altisonanti. Lo abbiamo fatto con il solito doppiaggio ironico del nostro Giuseppe Grossi che, attraverso il grande Liga, ci lancia un messaggio tra palco e realtà, tra il serio e il faceto.

Ecco il video