Sandra Oh e Awkwafina star di un nuovo film Netflix

Sandra Oh e Awkawfina saranno le protagoniste di una commedia che verrà prodotta per Netflix, progetto per ora ancora senza un titolo ufficiale.

La star di Killing Eve e la protagonista dell'acclamato film The Farewell - Una bugia buona interpreteranno due sorelle.

La sceneggiatura del lungometraggio sarà firmata da Jen D'Angelo, che ha firmato l'annunciato sequel di Hocus Pocus.

Il film racconterà la storia di una donna solitaria che ha una vita da reclusa e la cui quotidianità viene sconvolta quando la sorella, dall'esistenza disastrosa e complessa, cerca di riallacciare il rapporto aiutandola a realizzare il suo sogno, ovvero partecipare al suo game show preferito.

Sandra Oh e Awkwafina saranno inoltre coinvolte come produttrici del film, in collaborazione con Jessica Elbaum e Will Ferrell, tramite la loro casa di produzione Gloria Sanchez, in collaborazione con Italy Reiss e Maggie Haskins.

Tra i prossimi progetti interpreti da Sandra Oh c'è il film Umma, prodotto da Sam Raimi, mentre Awkwafina farà parte del cast della versione live-action del classico Disney La sirenetta.