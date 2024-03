Stone Mattress: le riprese del film con Julianne Moore e Sandra Oh inizieranno quest'anno

Abbiamo dei nuovi aggiornamenti sul prossimo film di Lynne Ramsay, Stone Mattress, basato sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood. Oltre alle già confermate protagoniste Julianne Moore e Sandra Oh, anche Kyle Chandler si è aggiunta al cast. Inoltre, durante un'intervista a SMH la Moore ha dichiarato che, se tutto va secondo i piani e "incrociando le dita", la produzione potrebbe iniziare nel corso dell'anno.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di questo progetto, descritto come un "thriller di vendetta" ambientato su una nave da crociera, la Ramsay aveva detto che la sceneggiatura stava "prendendo forma molto bene" e che stava effettuando uno scouting delle location, apparentemente cercando di girare nell'Artico.

"È un film piuttosto difficile da realizzare, perché è ambientato su una nave da crociera nell'Artico, quindi ci sono molti elementi", ha detto l'attrice. "Si può girare solo in un certo lasso di tempo. E... devi trovarti nell'Artico e i pezzi dell'Artico si stanno sciogliendo in luoghi specifici. Quindi il film è piuttosto complicato".

I dettagli del film

La sinossi recita: "Verna (Moore) si imbarca per una lussuosa crociera nel Passaggio Artico del Nord-Ovest. È su questa nave da crociera che incontra due personaggi, l'amichevole e affascinante Grace (Oh) e il timido ma misterioso Bob, un uomo non accompagnato sulla sessantina che ha ereditato un'azienda di famiglia".

La Ramsay descrive la pellicola come una sorta di gioco del gatto e del topo tra due donne e che la Moore interpreta una psicopatica, ma con un chiaro movente. La regista aggiunge che il film è una commedia dark e che voleva portare molto dell'umorismo dark della Atwood nella storia.

Tra gli altri progetti in cantiere per la Ramsay c'è Polaris, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara. C'è anche Die My Love, la cui protagonista è ancora Jennifer Lawrence. Tuttavia, sembra che Stone Mattress sia la priorità attuale.