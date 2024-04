Sandra Oh nel cast della commedia Lionsgate Good Fortune

Sandra Oh è stata scritturata per un ruolo in Good Fortune della Lionsgate, il film d'esordio di Aziz Ansari con Keanu Reeves e Seth Rogen.

Sandra Oh è stata scritturata per un ruolo in Good Fortune della Lionsgate, il film d'esordio di Aziz Ansari (star di Master of None e Parks and Rec) in cui recita anche accanto a Seth Rogen, Keanu Reeves e Keke Palmer.

Il ruolo di Oh è stato tenuto segreto, così come la trama del film. Ansari ha diretto la sua sceneggiatura e l'ha prodotta insieme a Anthony Katagas e Alan Yang, mentre Aniz Adam Ansari e Jonathan McCoy sono i produttori esecutivi. Alla Lionsgate, il film è supervisionato da Brady Fujikawa e Jon Humphrey.

Si tratta del secondo film che Ansari ha cercato di dirigere, dopo la commedia drammatica della Searchlight Being Mortal, che è stata cancellata in seguito alle accuse di molestie rivolte a Bill Murray nel 2022. In precedenza, ha diretto il suo speciale comico Nightclub Comedian per Netflix nel 2022, nonché 11 episodi di Master of None, l'acclamata serie di Netflix che ha co-creato con Yang.

Conosciuta per aver recitato nelle acclamate serie Killing Eve e La direttrice, e per un ruolo di lunga durata in Grey's Anatomy, oltre che in film come Sideways - In viaggio con Jack di Alexander Payne, la Oh può attualmente essere vista recitare al fianco di Awkwafina nella commedia Quiz Lady, presentata in anteprima mondiale al Toronto Film Festival dello scorso anno. Successivamente, la vedremo nella serie HBO/A24 Il Simpatizzante, con il recente vincitore dell'Oscar Robert Downey Jr..