Sandra Bullock sull'avere un neonato durante la separazione da Jesse James: "È stato difficile per mio figlio"

Sandra Bullock, durante una nuova intervista con Tracy Smith della CBS Sunday Morning, ha parlato di com'è stato crescere suo figlio Louis, che all'epoca era un neonato, nel bel mezzo della sua separazione e conseguente divorzio da Jesse James, con il quale si era sposata il 16 luglio del 2005.

Nel 2010, dopo anni di pratiche burocratiche per diventare un genitore adottivo, la Bullock ha ricevuto una chiamata di punto in bianco e le è stato comunicato che un bambino, Louis, sarebbe presto stato suo. "Mi è stato consegnato un sacchetto di plastica e un bambino", ha scherzato Sandra.

L'attrice 57enne e l'allora marito Jesse James non hanno mai parlato pubblicamente del processo di adozione e, pochi mesi dopo, la star ha vinto un Oscar per la sua performance in The Blind Side. Poco dopo la sua vittoria, diverse donne hanno dichiarato di aver avuto una relazione con James mentre l'imprenditore era sposato con l'attrice.

James è successivamente entrato in una struttura di riabilitazione nel tentativo di salvare il suo matrimonio, ma Sandra ha chiesto il divorzio e ha deciso di adottare Louis come genitore single. "Sono successe così tante cose", ha spiegato Sandra Bullock. "Come fai a elaborare il dolore e non ferire tuo figlio al tempo stesso? Era un neonato e i neonati assorbono tutto. Il mio dovere era quello di non contaminare il suo primo anno di vita con il mio dolore".