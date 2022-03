Sandra Bullock e Channing Tatum: "Ci siamo conosciuti quando le nostre figlie hanno litigato a scuola"

Uno dei primi incontri tra Sandra Bullock e Channing Tatum è avvenuto a scuola, in seguito a una lite tra le loro figlie.

Uno dei primi incontri tra Sandra Bullock e Channing Tatum non è avvenuto in un set cinematografico ma a scuola, quando i due attori sono stati convocati in seguito a una lite tra le loro figlie.

Ebbene sì, anche i figli dei divi di Hollywood litigano. Channing Tatum e Sandra Bullock hanno raccontato al The New York Times com'è andato uno dei primi loro incontri. L'evento che li ha visti coinvolti nella vita reale insieme alle loro bambine ha del tragicomico. Sandra Bullock ha raccontato: "Il nostro incontro è stato folle. Siamo stati entrambi convocati all'asilo perché le nostre figlie volevano imporsi vicendevolmente. Ognuno di noi sperava che ad aver aizzato il problema fosse stata l'altrui figlia!".

Oggi Everly e Laila hanno rispettivamente 8 e 10 anni, e sono diventate grandi amiche. Sandra Bullock ha spiegato: "Abbiamo deciso di fare The Lost City proprio per consentire alle nostre figlie di giocare e divertirsi. Lo ammetto, l'unico motivo è questo!". Il film è stato girato nella Repubblica Dominicana ed è interpretato anche da Brad Pitt e Daniel Radcliffe.

Infine, Sandra Bullock ha rivelato: "In verità avevo già incontrato Channing. Era l'accompagnatore di qualche persona invitata al mio compleanno". The Lost City sarà distribuito nei cinema italiani il 21 aprile 2022 grazie a Eagle Pictures.