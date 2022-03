Sandra Bullock dice a Daniel Radcliffe che i suoi figli sono grandi fan di Harry Potter (VIDEO)

Il canale Youtube di Access Hollywood ha recentemente diffuso un video in cui Sandra Bullock ha rivelato a Daniel Radcliffe che i suoi figli sono fan di Harry Potter, prima di parlare con la giornalista Emily Orozco del loro nuovo film, The Lost City, che uscirà nelle sale cinematografiche il 21 aprile 2022.

Durante l'intervista la Bullock ha fatto presente alla star del franchise, basato sui libri di JK Rowling, che tutti nella sua famiglia sono grandi fan di Harry Potter, prima di condividere un adorabile aneddoto relativo al modo in cui suo figlio Louis si è comportato quando ha incontrato Radcliffe per la prima volta.

"I miei figli sono dei fan sfegatati di Harry Potter e io e mio figlio Louis abbiamo una regola, posso tenere la sua mano in pubblico solo se nessuno che non conosciamo non ci sta guardando. Un giorno eravamo sul set e appena è arrivato Daniel mio figlio, che mi stava tenendo per mano, mi ha immediatamente lasciata da sola per salutarlo, come se non mi conoscesse", ha spiegato scherzosamente l'attrice.

Sandra Bullock, infine, ha scherzato anche sul fatto che Brad Pitt sia stata la loro ottava scelta per The Lost City, dicendo: "Voglio dire, lo sanno tutti dai, questa città è piena di grandi talenti... e c'erano tante persone che volevano la sua parte quindi non era così scontato come tutti pensano".