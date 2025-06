Sandokan con Kabir Bedi: dove vedere in streaming la miniserie cult del 1976

Sandokan, lo sceneggiato cult del 1976, è disponibile in streaming: ecco dove è possibile rivedere il fenomeno da 27 milioni di telespettatori, in attesa della fiction con Can Yaman.

Correva l'anno 1976 quando la Rai trasmise per la prima volta Sandokan, lo sceneggiato in sei episodi andato in onda dal 6 gennaio all'8 febbraio. Un vero e proprio evento televisivo che paralizzò l'Italia, capace di raccogliere davanti allo schermo una media di 27 milioni di telespettatori a puntata, con picchi che superarono i 30 milioni. Un successo straordinario per l'epoca, che trasformò questo prodotto in un vero fenomeno di costume e che oggi è possibile rivedere in streaming, scopriamo come.

All'epoca si chiamava sceneggiato, ma oggi lo definiremmo una miniserie. Tratta dai romanzi di Emilio Salgari, la serie racconta le avventure della Tigre della Malesia, il pirata Sandokan, impegnato a combattere il colonialismo inglese e a vivere una tormentata storia d'amore con Lady Marianna, la "Perla di Labuan".

Un cast internazionale e indimenticabile

A rendere immortale questo sceneggiato fu anche il suo cast. A vestire i panni di Sandokan fu il carismatico attore indiano Kabir Bedi, che divenne una vera star in Italia e in Europa. Accanto a lui, la bellissima attrice francese Carole André nel ruolo di Lady Marianna.

Kabir Bedi nei panni di Sandokan

Indimenticabile anche Philippe Leroy, che interpretava il fedele compagno Yanez De Gomera, mentre tra gli antagonisti spiccava Adolfo Celi nel ruolo di Lord James Brooke, il governatore di Labuan. Il cast includeva anche Andrea Giordana, Renzo Giovampietro, Hans Caninenberg e Milla Sannoner, che contribuirono a dare spessore e credibilità a una produzione che, per l'epoca, fu tra le più costose e ambiziose della televisione italiana.

Una sigla entrata nella storia

A contribuire al successo dello sceneggiato fu anche la sua indimenticabile sigla, Sandokan, scritta e interpretata dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, noti anche come Oliver Onions. Il brano, con il suo inconfondibile e roboante inizio - San-do-ka-an... San-do-ka-an -, divenne immediatamente un tormentone, raggiungendo la vetta delle classifiche musicali italiane e vendendo milioni di copie.

Le riprese: un'avventura nell'avventura

Lo sceneggiato fu diretto da Sergio Sollima, regista di grande esperienza, che riuscì a trasformare un progetto televisivo in un vero e proprio kolossal d'avventura. Le riprese si svolsero prevalentemente in Sri Lanka, scelta per le sue ambientazioni esotiche che riproducevano perfettamente i paesaggi della Malesia.

Le condizioni di lavoro non furono sempre semplici: la troupe dovette affrontare il caldo torrido, piogge torrenziali, insetti e imprevisti di ogni genere. Kabir Bedi stesso raccontò in più occasioni di essere stato punto da insetti velenosi e di aver girato molte scene in condizioni fisiche difficili. Ma fu proprio questa autenticità a rendere lo sceneggiato così realistico e coinvolgente.

Un successo mondiale

Il successo di Sandokan non si fermò all'Italia. Lo sceneggiato venne venduto in oltre 85 paesi, riscuotendo un successo clamoroso anche in Germania, Francia, Spagna, India e Sud America. Kabir Bedi divenne una star internazionale e la serie contribuì a far conoscere nel mondo la figura di Emilio Salgari e il suo universo letterario.

Oggi disponibile su RaiPlay

A distanza di quasi 50 anni, Sandokan continua ad affascinare intere generazioni. È possibile rivedere l'intera serie comodamente in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand gratuita della Rai, che offre la possibilità di riscoprire questo capolavoro della fiction italiana e riascoltare la mitica sigla dei leggendari Guido e Maurizio De Angelis.