Kabir Bedi e Amitabh Bachchan protagonisti di due talk al River to River Florence Indian Film Festival 2021

La partecipazione straordinaria dell'icona di Bollywood Amitabh Bachchan, protagonista di una conversazione live dall'India con il pubblico e il talk con Kabir Bedi, celebre attore e interprete del Sandokan di Sollima, sulla sua vita tra luci e ombre; l'omaggio al maestro della cinematografia indiana Satyajit Ray nel centenario della nascita; la collaborazione con la Biennale di Kochi-Muzuris, prima Biennale d'Arte del Subcontinente. E poi una matinée per i vent'anni del film cult di Bollywood "Kabhi Khushi Kabhie Gham...", un viaggio monumentale di 4000 km e 240 giorni a piedi per raccontare le donne di tutta l'India nel documentario "Womb" e il nuovo lavoro del cineasta Rajat Kapoor, "RK/RKay", sulle orme di Woody Allen.

Amitabh Bachchan

Sono questi alcuni tra gli eventi, gli ospiti e i titoli al centro del River to River Florence Indian Film Festival 2021, l'unico festival in Italia che racconta il volto dell'India contemporanea, ideato e diretto da Selvaggia Velo. Anche quest'anno sarà proposta al pubblico un'edizione ibrida, che si terrà sia in presenza, dal 3 all'8 dicembre presso il cinema La Compagnia a Firenze (via Cavour 50/R), sia online, nella sala virtuale Più Compagnia sulla piattaforma MYmovies.it, con un doppio programma per raggiungere gli appassionati "lontani ma vicini al festival". 34 le proiezioni previste, tra lungometraggi, documentari e corti, serie web e film d'artista in prima italiana o europea, oltre a talk, mostre, lezioni di cucina, eventi speciali e ospiti in collegamento live, per un'"esperienza India" a 360°.

Storie di riscatto, di coraggio che porta al cambiamento, di empowerment femminile a partire dall'immagine scelta per il manifesto: una donna quale simbolo di vita e rinascita. È questo il messaggio che il festival fa proprio.

Iacopo di Passio, presidente di Fondazione Sistema Toscana, dice: "Non è solo il cinema nazionale che dobbiamo scoprire e valorizzare: grazie alla leva dei festival possiamo aprirci al meccanismo di contaminazione che è tipico del linguaggio audiovisivo. E nel caso del River to River questa contaminazione è ancora più ricca, grazie al modo straordinario in cui la cultura dell'India si esprime nella settima arte".

"Finalmente siamo tornati in sala", racconta la direttrice del festival Selvaggia Velo, e continua: "La modalità online può essere utile e comoda, ma ritrovarsi al cinema è un'altra cosa, e siamo felici di avere entrambe le opzioni quest'anno. Il volto di donna sul manifesto per noi è simbolo di rinascita, credo che tutti ne abbiamo bisogno. Ringrazio tutti i partner e le istituzioni per continuare a credere in noi e confermarci il prezioso supporto".

Per informazioni: www.rivertoriver.it.