Il Comic-Con di San Diego 2020 si farà ma "da casa" (VIDEO)

Come molte altre kermesse che hanno spostato online i loro eventi per via dell'emergenza sanitaria anche il popolarissimo Comic-Con di San Diego 2020 ha optato per questa opzione e, per pubblicizzare questa sua nuova veste, ha condiviso su Twitter un video promozionale in cui promette agli spettatori un posto in prima fila al nuovo Comic-Con at Home di questa estate.

L'evento è stato diffuso in modo curioso, rimarcando come per questa edizione 2020 il Comic-Con avrà: "parcheggio gratuito, sedie comode, snack personalizzati, niente file, animali domestici benvenuti e badge per tutti". A completare il tutto c'è una didascalia che recita semplicemente: "Ci vediamo quest'estate! #ComicConAtHome". Insomma per i tanti appassionati si tratterà di un modo sicuramente diverso di poter usufruire delle tante sorprese che negli anni hanno contraddistinto la popolare fiera del fumetto, tanto da renderla uno degli appuntamenti più attesi a livello mondiale, con anteprime dei film più popolari. Solo che stavolta sarà veramente accessibile a tutti quanti nel mondo, stando seduti sul divano di casa propria.

Il Comic-Con ha risentito per la prima volta degli effetti del virus a marzo, quando è stato costretto a rimandare Wondercon, previsto per aprile. Nonostante il rinvio, all'inizio di marzo l'organizzazione sembrava ancora pronta per l'evento di punta a luglio. Tutto questo è cambiato in aprile, quando è stato annunciato che sia Wondercon che SDCC sono stati ufficialmente cancellati. Prima che questa nuova versione online venisse annunciata, il Comic-Con ha rilasciato una dichiarazione di fiducia per il futuro: "Attendiamo con ansia il momento in cui tutti noi potremo incontrarci di nuovo per condividere insieme le cose che amiamo e di cui godiamo".