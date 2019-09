Samuel L. Jackson sarà una delle voci di Alexa!

Samuel L. Jackson è la prima star a essere annunciata come voce di Alexa, il prodotto di Amazon che proporrà un upgrade che permetterà agli utenti di scegliere con che versione interagire.

Alexa potrà quindi avere la voce di Samuel L. Jackson e altre celebrità, i cui nomi verranno annunciati prossimamente, e proporrà una versione delle risposte adatte a tutta la famiglia e un'altra che utilizza un linguaggio "per adulti".

Amazon ha annunciato la novità sottolineando che "la voce di Samuel L. Jackson potrà raccontarvi barzellette, farvi sapere se sta piovendo, programmare i timer e le sveglie, far partire l'esecuzione di brani musicali e molte altre funzioni, il tutto con un po' della sua personalità".

La società ha recentemente compiuto degli investimenti per promuovere Alexa che comprendono anche degli spot realizzati per il Super Bowl interpretati da star del calibro di Harrison Ford, Anthony Hopkins e Cardi B, celebrità che forse potrebbero essere coinvolti come "voce" di Alexa.

Samuel L. Jackson è recentemente apparso nel film Spider-Man: Far From Home in cui interpreta ancora una volta Nick Fury e prossimamente sarà uno dei protagonisti del reboot del film horror Saw accanto all'attore Chris Rock.