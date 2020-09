Samuel L. Jackson, la sua voce per Alexa avrà tante nuove cose da dire

Il parco frasi di Samuel L. Jackson per i dispositivi Amazon Alexa sarà presto enormemente ampliato, con tanto di insulti, parolacce e tutto ciò che vi aspettereste dal celebre attore.

Lo scorso anno, Samuel L. Jackson e Amazon inauguravano una partnership che avrebbe visto l'attore americano prestare la sua voce all'assistente vocale di Amazon conosciuto con il nome di Alexa. Adesso, la collaborazione verrà rinnovata con un implemento di frasi a disposizione per gli utenti.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Saranno più di 30.000 le frasi pronunciate da Alexa con la voce di Jackson, e ovviamente verranno incluse espressioni tipiche dell'attore statunitense, il cui repertorio è solitamente ricco di battute ironiche, parolacce, insulti e quant'altro.

Per gli utenti che vorrebbero disattivare la "modalità esplicita" quando è in funzione la voce di Jackson, sarà possibile farlo, ma secondo i dati diffusi da Amazon, il 74% dei clienti preferisce (comprensibilmente, essendo una sua caratteristica) tenerla attiva. Anzi, dopo il lancio, i fan hanno richiesto un numero maggiore di profanità.

Inoltre, come riporta anche Variety, verrà aggiunta una funzione fondamentale, ma finora mancante: la possibilità di attivare direttamente la voce di Jackson dicendo "Hey, Samuel", invece che chiedere ad Alexa di farlo.

"I clienti adorano avere Samuel L. Jackson sui loro dispositivi, ed è per questo che siamo così entusiasti di lanciare la nostra prima 'celebrity wake word' proprio con Samuel, facilitando l'accesso dei consumatori a questa esperienza" ha dichiarato Tom Reid, VP dell'Amazon Alexa Alexa experience and Echo devices.

Intanto, Amazon Alexa si sta preparando ad accogliere nuove celebrità tra le sue fila, come la star di Bollywood Amitabh Bachchan e "altri due rinomati nomi negli Stati Uniti". Di chi si tratterà?