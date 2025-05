Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan sono nemici nel trailer di The Unholy Trinity

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di The Unholy Trinity, western d'azione che vede protagonisti Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan.

Due leggende del cinema tornano sul grande schermo per interpretare personaggi agli antipodi in un western ad alta tensione. Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) e Pierce Brosnan (GoldenEye) sono i volti principali di The Unholy Trinity, nuovo film diretto da Richard Gray, di cui è stato appena diffuso il trailer ufficiale. Potete vederlo di seguito.

Il titolo, distribuito da Saban Films e Roadside Attractions, uscirà nei cinema statunitensi il 13 giugno 2025. Ambientato nel selvaggio Montana del 1870, The Unholy Trinity mescola elementi da thriller con il fascino crepuscolare del western classico.

La trama di The Unholy Trinity

Nel trailer, Pierce Brosnan veste i panni dello sceriffo Gabriel Dove, uomo di legge incorruttibile, mentre Samuel L. Jackson interpreta San Cristoforo, un fuorilegge enigmatico con un passato torbido. Al centro della vicenda c'è Henry Broadway, un giovane incaricato da suo padre, condannato a morte, di trovare e uccidere colui che lo ha incastrato per un crimine mai commesso.

Determinato a mantenere la promessa fatta, Henry si avventura fino alla cittadina isolata di Trinity. Ma una volta lì, si ritrova coinvolto in un pericoloso intreccio di vendette personali, verità nascoste e tensioni crescenti tra lo sceriffo e il misterioso San Cristoforo.

Il cast include anche Brandon Lessard, Veronica Ferres, Gianni Capaldi, Q'orianka Kilcher, Tim Daly, Ethan Peck, Katrina Bowden e David Arquette. La sceneggiatura è firmata da Lee Zachariah, mentre tra i produttori figurano Carter Boehm, Kellie Lessard Brooks, Jeanne Allgood Gaisford, Colin Floom e Cameron Lessard. La fotografia è affidata a Thomas Scott Stanton, il montaggio a Lee Smith, e la colonna sonora è curata da Marco Beltrami insieme a Tristan Beltrami.