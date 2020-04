Samuel L. Jackson ha qualche parolina per chi non rispetta la quarantena

Samuel L. Jackson ha qualche parolina per chi non resta a casa, ed è pronto a metterle in versi e recitarle in tv: "Rispettate 'sta ca**o di quarantena".

Samuel L. Jackson legge una versione rivisitata del libro di Adam Mansbach, "Fai 'sta ca^^o di nanna", in diretta streaming al Jimmy Kimmel Live proponendo un nuovo titolo molto attuale: "Rispettate 'sta ca^^o di quarantena".

Samuel L. Jackson ha ha detto poco prima di iniziare a recitare i versi della nuova opera: "_Adam e io abbiamo parlato di quello che avremmo potuto fare per ricordare alle persone di adottare le misure consigliate in un periodo come questo, e così lui ha questa nuova poesia. L'ho letto, e vogliamo presentarlo al pubblico proprio ora".

L'attore ha proseguito: "Ora, tecnicamente non sono un dottore/ ma figli di p^^^^^a, ascoltate quando vi leggo una poesia/ Eccomi qui, Sam f^^^^^^^^^^^o Jackson/ a implorarvi di rispettare sta ca^^o di quarantena, suvvia!"