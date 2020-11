Samaritan: Sylvester Stallone festeggia la fine delle riprese (VIDEO)

Sylvester Stallone ha festeggiato la fine delle riprese del film di supereroi Samaritan con alcuni video dal set pubblicati su Instagram durante i quali si congeda dalla troupe.

Stallone scrive: "Mi mancherà il lavoro in questa produzione con questo cast e questa crew e l'attenzione a ogni derraglio d aparte del nostro meraviglioso regista Julius Avery e del produttore BRADEN AFTERGOOD e del nostro coraggioso esercito di stunt men! L'intera crew è stata testata ogni giorno per il Covid realizzando migliaia e migliaia di test, ma ne siamo usciti come campioni! Sì, questo momento avrà sempre un posto speciale nel mio cuore!".

Mentre nel primo video Sylvester Stallone è circondato dalla troupe al completo, nel secondo lo vediamo insieme al piccolo protagonista Javon "Wanna" Walton, già nel cast della serie Amazon Prime Video Utopia.

Samaritan, diretto da Julius Avery, si basa su un'idea originale e racconta la storia di un ragazzino che intraprende una missione per scoprire se un supereroe, scomparso venti anni prima dopo un tragico evento, è ancora vivo. La sceneggiatura è firmata da Bragi F. Schut, Sylvester Stallone è coinvolto anche come produttore tramite la sua Balboa Productions.