Sam Raimi torna alle origini con Send Help: le prime reazioni al suo film vietato ai minori

Secondo le prime reazioni della stampa, l'ultimo film di Raimi è un ritorno alle sue radici horror più estreme che sprigiona il suo innato senso per l'intrattenimento puro e divertito

Sono arrivate le prime reazioni di Send Help, film che segna il ritorno alla regia di Sam Raimi dopo la parentesi coi Marvel Studios con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e sembrerebbe aver fatto centro anche stavolta.

Per la prima volta in circa 25 anni, dai tempi di The Gift, il regista si è messo al lavoro su un film vietato ai minori, ovvero Rated R, e la sua esperienza nel mondo dell'horror è tornata più prepotente che mai.

D'altronde, Raimi con l'horror ha esordito a Hollywood: dalla trilogia de La casa, a Darkman (variazione horror sui cinecomic), passando per il già citato The Gift al più recente Drag Me to Hell; perfino il sequel di Doctor Strange contiene elementi horror tipicamente alla Raimi.

Sam Raimi ha realizzato un film folle e divertente

Nel complesso, le reazioni sono entusiastiche: il film è stato definito caotico, cruento, esilarante, intelligente, ricco di suspense, accattivante, folle e divertente, grazie a una sceneggiatura brillante e alle interpretazioni eccezionali dei suoi protagonisti, Rachel McAdams e Dylan O'Brien.

Todd Gilchrist di ScreenRant afferma: "Send Help è un ottimo promemoria di quanto Sam Raimi sia bravo a intrattenere il pubblico mentre tormenta gli attori. Aiutato da una sceneggiatura fantastica, Raimi realizza un film intelligente, ricco di suspense e incredibilmente divertente".

Un'altra reazione esclama: "Send Help è assolutamente folle nel senso migliore del termine. Non sai mai cosa succederà dopo, e Sam Raimi offre caos e brividi a volontà. Rachel McAdams è una forza da non sottovalutare. Ho adorato ogni singolo minuto". Chris Killian ha scritto: "Send Help è tutto ciò che potresti desiderare da un film horror di Sam Raimi: inquietante, kitsch, estremamente cruento e divertente da morire. Rachel e Dylan sono una coppia perfetta e si picchiano a sangue. Per divertirti ancora di più, porta con te qualcuno che è facilmente impressionabile e goditi lo spettacolo".

Send Help: Rachel McAdams in una scena

Cosa racconta Send Help e quando esce al cinema?

Il film segue Rachel McAdams nel ruolo di Linda Liddle, una dipendente che viene costantemente sottovalutata e trattata in modo irrispettoso, che si ritrova bloccata su un'isola deserta con il suo capo, l'insopportabile Bradley Preston, la parte affidata a Dylan O'Brien. Dopo l'incidente aereo a cui sono sopravvissuti, tuttavia, i ruoli sembrano essersi invertiti e tra i due inizierà una battaglia psicologica, ma non solo, per provare a rimanere in vita.

La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, e Sam Raimi è coinvolto come produttore insieme a Zainab Azizi, e JJ Hook. Send Help debutterà nelle sale italiane il 29 gennaio prossimo.