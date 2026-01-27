Sam Raimi rilancia Darkman: in lavorazione il sequel dell'horror con Liam Neeson

Il regista di Spider-Man dovrebbe tornare a lavorare ad un seguito del cult uscito al cinema nel 1990 e vagamente ispirato all'Uomo Ombra e Il fantasma dell'opera.

A distanza di trentasei anni dall'uscita del primo film, è in lavorazione un nuovo capitolo di Darkman, l'action horror scritto e diretto da Sam Raimi, con protagonisti due star del calibro di Liam Neeson e Frances McDormand.

Dopo il successo del primo film uscirono due sequel direct-to-video dai titoli Darkman II - Il ritorno di Durant, e Darkman III - Darkman morirai, entrambi diretti da Bradford May. Ora Sam Raimi dovrebbe produrre un nuovo capitolo per il grande schermo.

Il nuovo Darkman confermato da Sam Raimi

In base a quanto riporta Dread Central, il nuovo Darkman sarà diretto da Brian Netto e Adam Schindler, per la Ghost House Pictures. Sam Raimi ha confermato: "Ghost House Pictures, la società con cui lavoro, sta cercando di realizzare il sequel proprio adesso. Abbiamo una sceneggiatura e due grandi registi, ma stiamo ancora avendo un po' di difficoltà con i finanziamenti. È sempre la stessa cosa nel mondo del cinema".

Sam Raimi sul set di Darkman

Al momento, non sono stati confermati ulteriori dettagli sul progetto né sulle tempistiche o la data di uscita. L'unica certezza è che Sam Raimi tornerà a lavorare dietro le quinte per soddisfare il desiderio dei fan di vedere sul grande schermo un nuovo Darkman.

La trama del primo Darkman

Il racconto del film originale di Darkman spiega le dinamiche della narrazione: "Quando i teppisti assoldati da un boss del crimine conducono un feroce assalto al dott. Peyton Wilder (Liam Neeson), lasciandolo segnato letteralmente e psicologicamente, una procedura d'emergenza gli permette di sopravvivere".

La descrizione prosegue: "Dopo la sua guarigione, Wilder può trovare conforto solo tornando al suo lavoro scientifico nello sviluppo di pelle sintetica e cercando vendetta contro il boss del crimine. Assume la persona di un vendicatore fantasma chiamato Darkman che, con qualità facciali malleabili, è in grado di infiltrarsi e seminare terrore nella comunità criminale". Nel cast del primo film, oltre a Liam Neeson e Frances McDormand, anche Colin Friels e Larry Drake.