Darkman: il blu-ray limited edition del cult di Sam Raimi si farà!

Grazie al successo della campagna di crowdfunding lanciata da CG Entertainment, Darkman uscirà per la prima volta in blu-ray. Ecco cosa conterrà la limited edition del cult di Sam Raimi, che si può preacquistare fino a esaurimento scorte.

Ha avuto un grande successo la campagna di crowdfunding START UP lanciata da CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in alta definizione Blu-ray il cult movie Darkman: il fanta-thriller del 1990 diretto dal maestro Sam Raimi, con Liam Neeson e la due volte vincitrice del premio Oscar Frances McDormand, sarà quindi pubblicato in una Limited Edition Numerata da collezione.

Si può preacquistare la limited edition fino al 9 gennaio

La cover della limited edition di Darkman

Si può comunque ancora pre-acquistare una copia dell'edizione fino ad esaurimento scorte entro il 9 gennaio 2024 da questo link. Il progetto è realizzato grazie ai materiali resi disponibili da Universal. L'edizione, che sarà numerata e limitata e non sarà disponibile altrove, conterrà il blu-ray da master Universal e prevede la slipcase di cartone, l'Artwork alternativo, ben 140 minuti di extra tra interviste al cast, making of e featurettes, e inoltre il nome dei partecipanti alla Start Up all'interno della confezione, nei ringraziamenti.

L'antieroe dark di Raimi è diventato un cult

Alla sua uscita Darkman divenne subito un cult che valse a Sam Raimi il premio come miglior regista al Festival di Sitges. Si tratta un omaggio a grandi classici come Il Fantasma dell'Opera o L'Uomo Invisibile, e il successo del titolo con l'antieroe dark portò alla realizzazione di videogames, action figures, fumetti e di due sequel. Ad oggi resta uno dei film più amati dal grande pubblico del regista di L'armata delle tenebre e Drag Me to Hell.

Darkman: Frances McDormand e Liam Neeson in una scena del film

In Darkman il dottor Peyton Westlake è un brillante scienziato impegnato in una ricerca sulla pelle sintetica. Un giorno la sua vita viene improvvisamente stravolta: il suo laboratorio è assalito e dato alle fiamme da un gruppo di criminali. Peyton sopravvive, ma è orrendamente sfigurato: sconvolto, fugge dall'ospedale e si rifugia in quel che resta del suo laboratorio, dove riesce a ricreare il proprio volto. Ma la pelle artificiale non è in grado di resistere alla luce solare: la notte diventerà quindi il teatro della sua vendetta e della lotta che intraprenderà da solo contro il crimine.