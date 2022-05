Spider-Man, Tobey Maguire: "Nel bacio sottosopra con Kirsten Dunst stavo soffocando"

Ormai è uno dei baci più famosi della storia del cinema. Ma Tobey Maguire ha svelato il retroscena del celebre bacio sottosopra a Kristen Dunst in Spider-Man confessando che durante la scena in questione stava soffocando.

Wallpaper: Il bacio tra Mary Jane e Spiderman nel film 'Spider-Man'

Il 46enne Tobey Maguire ha ricordato l'esperienza del bacio in occasione del 20° anniversario di Spider-Man celebrato su Variety spiegando:

"C'era la pioggia che mi scendeva dal naso... e poi Kirsten ha tirato la maschera fino al naso bloccando il passaggio dell'aria, quindi non riuscivo a respirare. Poi mi ha baciato bloccando il passaggio dell'aria, quindi non c'era nessun altro posto dove respirare."

Tobey Maguire ha aggiunto che stava "praticamente soffocando" durante le riprese del bacio ed è stato costretto a fare respiri brevi e veloci dall'angolo della bocca per resistere:

"In realtà è stata davvero dura. È stato davvero impegnativo. Urlavano 'taglia' e io ero senza fiato, totalmente senza fiato. Era una tortura. Ti fa capire quanto sia importante l'ossigeno."

Maguire e Kirsten Dunst hanno recitato i ruoli di Peter Parker e Mary Jane Watson in altri due film di Spider-Man nel 2004 e nel 2007 dando vita a una trilogia che si è rivelata un enorme successo al botteghino. L'attore è tornato a interpretare il ruolo di Spider-Man a fianco dei colleghi Andrew Garfield e Tom Holland in Spider-Man: No Way Home, uscito a dicembre.