Sam Raimi sarà il produttore del nuovo film horror diretto da Rob Savage

Sam Raimi sarà il produttore di un nuovo film horror a tinte sovrannaturali che verrà diretto da Rob Savage.

Il progetto ha già ottenuto i finanziamenti necessari al dare al via alla produzione grazie al sostegno di Starlight Media e Raimi Productions.

Il lungometraggio, di cui non è stato svelato il titolo, è stato ideato da Rob Savage e Jed Shepherd e si svolgerà in un'unica location.

Sam Raimi sembra intenzionato a proporre il film ad alcuni studios nelle prossime settimane.

Savage si è fatto notare grazie al film a basso budget Strings, presentato nel 2012 in molti festival, tra cui quello di Roma, e ha conquistato un British Independent Film Award.

Savage nel 2017 ha inoltre presentato il cortometraggio fantasy Day of the Deaf.

Sam Raimi tornerà dietro la macchina da presa in occasione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del cinecomic Marvel con star l'attore Benedict Cumberbatch e che sarà collegato alla serie Disney+ WandaVision con star Paul Bettany ed Elizabeth Olsen.