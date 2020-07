Salvatore Esposito, star di Gomorra: "Io e Luca Marinelli come Bud Spencer e Terence Hill, sarebbe un sogno"

Cosa farà Salvatore Esposito dopo Gomorra? I progetti sono tanti e comprendono anche Luca Marinelli e un sogno: essere i nuovi Bud Spencer e Terence Hill.

Ce l'ha confidato proprio il diretto interessato durante l'UltraPop Festival.

Gomorra - La Serie non sarà eterna, al contrario sappiamo che, almeno al momento, i produttori considerano la prossima stagione, la quinta, quasi sicuramente come quella conclusiva. Certo, Salvatore Esposito in questi anni non è rimasto fermo a Genny Savastano, ed è arrivato fin negli Stati Uniti, per esempio per girare la quarta stagione di Fargo nei panni di un mafioso italo-americano.

Ci sono però molti sogni ancora nel cassetto, e d'altronde non solo Salvatore è molto giovane (34 anni lo scorso 2 febbraio), ma quello in Gomorra è stato il primo vero ruolo importante.

La strada è ancora lunga, insomma, e su quel cammino Salvatore Esposito vorrebbe sicuramente "Interpretare un supereroe o James Bond. Certo, mi rendo conto che le due cose sono difficili, pere non dire impossibili". Ci sono però due sogni più "terreni": il primo riguarda il ruolo di Salvo D'Acquisto in un futuro, possibile film. Nel secondo entra a gamba tesa anche un collega, che Esposito conosce, dai tempi di Lo chiamavano Jeeg Robot, e stima: "Mi piacerebbe interpretare un personaggio in una storia che riesca a portare la gente al cinema. Magari una specie di superpoliziotto, qualcuno come Bud Spencer. E naturalmente vorrei il mio Terence Hill! Chi vedrei bene? Sarebbe bello lavorare con Luca Marinelli".