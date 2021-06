Salvatore Esposito da Gomorra a Lo Sciamano: in libreria il suo primo romanzo thriller

Salvatore Esposito, attore italiano principalmente noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie Gomorra, ha appena esordito con Lo sciamano, un romanzo di genere thriller la cui uscita in libreria è stata annunciata dallo stesso attore, sul suo profilo Instagram, lo scorso 31 maggio.

Esposito, durante un'intervista di Generoso Picone, a proposito del romanzo, ha dichiarato: "Dietro a questo libro c'è tanto studio su una materia che da sempre mi appassiona: le credenze popolari, i racconti che vengono dal mio territorio, i riti e le tradizioni antiche che raccontano tutto ciò che non è razionalmente spiegabile."

"Provo fascino per il mondo del sovrannaturale e dell'esoterico, sapere che Sannio è la terra delle streghe mi ha spinto ad addentrarmi nello spazio e nel tempo per collocarvi la trama di un thriller e il profilo di un personaggio che spero poter continuare ad accompagnare nelle sue avventure" Ha concluso Salvatore.

Gomorra 5, addio Genny: Salvatore Esposito ringrazia tutti in un video dopo l'ultimo ciak

Ecco la sinossi ufficiale de Lo Sciamano di Salvatore Esposito: Christian Costa è un profiler, esperto di delitti rituali. Interpol, FBI, Scotland Yard: non c'è dipartimento investigativo o sezione Omicidi nei cui uffici non si sia evocato almeno una volta il suo nome. Lo Sciamano. È così che tutti lo chiamano per via della sua poco ortodossa metodologia sulla scena del crimine e della sua sbalorditiva percentuale di successo nelle indagini.

Un'infallibilità che spesso fa chiudere un occhio sulla ruvidezza dei suoi modi, sulla scontrosità del giovane cresciuto in orfanotrofio, sui silenzi ostinati dell'uomo che si è lasciato alle spalle un passato fatto di dolore e domande rimaste senza risposta. Almeno fino al giorno in cui il corpo di una donna riaffiora tra le onde al largo di Ostia e quello di un'altra, seviziata a morte, viene ritrovato in un'antica villa di Chiaia, a Napoli, dando il la a un'indagine che costringerà Costa a inseguire la verità tra le ombre di oscuri culti iniziatici, e a fare definitivamente i conti con il mistero insoluto che si annida nella sua stessa nascita.