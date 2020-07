Salvatore Esposito, la foto in ospedale preoccupa i fan ma lui rassicura: "Tornerò presto”

La foto in ospedale postata da Salvatore Esposito ha messo in ansia i fan ma lui stesso ha voluto subito assicurare che tornerà presto e più in forma di prima. Così nel frattempo i follower - rasserenati - hanno cominciato a scherzare nei commenti con riferimenti ai personaggi di Gomorra - La Serie.

Never back down !!!



State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione del Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING !!! #Stasenzapensieri pic.twitter.com/VE6t2jVWau — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) July 10, 2020

"Never Back down", così si apre il post di Salvatore Esposito dall'Ospedale Pineta Grande di Castelvolturno in provincia di Caserta. L'attore di Gomorra - La Serie ha pubblicato un post circondato dall'equipe medica dell'ospedale dove si è operato alla gamba sinistra, che nello scatto appare completamente fasciata. "State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell' Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!! #Stasenzapensieri #Bombe", ha scritto nel post pubblicato sui suoi account social.

Alla sua rassicurazione ci uniamo anche noi di Movieplayer.it: Salvatore Esposito sarà ospite dell'UltraPop Festival e domenica 19 luglio parteciperà al panel su Gomorra in live sul nostro canale Twitch!

I fan, calmate le ansie circa le sue condizioni di salute, hanno cominciato a scatenarsi nei commenti facendo riferimento a Genny Savastano, il suo personaggio in Gomorra - La serie, e soprattutto a tutte le inimicizie che ha accumulato nel corso di 4 stagioni. "Ciro ti ha sparato di nuovo?" si legge, oppure: "Manco nel bunker sotterraneo stai quieto, Gennà!", "Chi è stato? Totor Mascherin? Pepp l' Amuchina? Giuovann guant e' lattice?".

Chi è stato? Totor Mascherin? Pepp l' Amuchina? Giuovann guant e' lattice? — Fede~rico (@FEDERAIO74) July 10, 2020