Salt: Angelina Jolie torna in TV stasera su Rai4 al fianco di Liev Schreiber

Una serata carica di adrenalina quella di stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre): alle 21:20 va in onda Salt, spy-story che vede Angelina Jolie ancora impegnata in un grande ruolo d'azione.

Angelina Jolie armata di pistola in una scena del film Salt

Evelyn Salt (Angelina Jolie) è un'agente della CIA, alle prese con la sua missione più rischiosa: è stato rivelato il piano per un attentato ai danni del Presidente russo durante la sua prossima visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano recentemente scomparso. Ma l'agente al centro di questo complotto è proprio Evelyn Salt, accusata da un disertore di essere una spia russa sotto copertura.

Inizia così la sua fuga, forte della sua esperienza e dei suoi contatti dopo anni di lavoro come agente segreto, durante la quale dovrà dimostrarsi più furba dei suoi colleghi per evitare la cattura, ma anche per proteggere il marito.

Quando la storia di E. Salt ha cominciato a delinearsi tra le pagine dello sceneggiatore Kurt Wimmer, l'agente segreto protagonista del thriller si chiamava ancora Edwin e avrebbe dovuto avere l'agilità di Tom Cruise. Quando però Angelina Jolie ha cominciato ad avvicinarsi al progetto, il cambiamento di rotta è stato chiaro a tutti. Anche a Wimmer, che ha dovuto riscrivere il copione quasi completamente per renderlo adatto a una protagonista femminile.

Con i suoi 290 milioni di dollari incassati, Salt si è rivelato un buon successo commerciale.

A seguire su Rai4, prosegue l'appuntamento in prima visione con la prima stagione di "The Strain", la serie fanta-horror ideata e prodotta da Guillermo Del Toro e tratta dalla trilogia di romanzi che lui stesso ha scritto insieme a Chuck Hogan.