Salotto Salemi su Mediaset Play da oggi: Dayane Mello ospite di Giulia Salemi nella prima puntata

Giulia Salemi si prepara al debutto come conduttrice: oggi su Mediaset Play, alle 19:00 in punto, comincia infatti Salotto Salemi, il primo programma interamente condotto dall'influencer italo-persiana.

E per lei sarà un po' come tornare nella casa del Grande Fratello Vip perchè ospite in questa prima puntata sarà Dayane Mello, che tra chiacchiere e confidenze più intime, si lascerà "trasformare" da Giulia grazie ai suoi consigli di make-up.

Il rapporto tra le due, come ben sa chi ha seguito il reality più lungo della storia della TV - durato quasi 6 mesi -, non è sempre stato idilliaco, ma una volte uscite dalla casa di Cinecittà la Mello e la Salemi avevano condiviso alcuni scatti insieme. Segno che qualcosa in pentola stava bollendo, e oggi su Mediaset Play tutti gli spettatori potranno finalmente scoprire cosa.

Salotto Salemi è un'idea nata su Instagram nei mesi trascorsi per forza di cose dentro casa, che diventa un format e assume una nuova identità e una vera e propria veste scenografica. Di fronte all'iconico specchio, si alterneranno, quindi, beauty tips, chicche di gossip, confidenze e opinioni inaspettate con l'obiettivo di stimolare un confronto divertente e costruttivo. Dopo Dayane Mello altre cinque protagoniste del mondo dello spettacolo e dei social si accomoderanno nel salotto di Giulia: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Gaia Zorzi a Martina Hamdy e Arianna Cirrincione.

Il programma andrà in onda per 6 puntate (di circa 13 minuti ciascuna), tutte trasmesse in streaming su MediasetPlay. Sulla stessa piattaforma sarà naturalmente possibile riguardarle anche nei giorni successivi, direttamente nella sezione dedicata a Salotto Salemi.