Salma Hayek e il seno strizzato nel dirndl per scommessa: il retroscena (VIDEO)

Salma Hayek indossò un dirndl che a malapena riusciva a contenerle il seno per via di una scommessa persa e poi si presentò così vestita, alla tv tedesca al fianco di Karl Lagerfeld: ecco il video.

Salma Hayek ha spiegato perché indossò il dirndl, abito tradizionale delle zone alpine, durante lo show "Wetten Dass...?" (la versione tedesca di "Scommettiamo che...?") al fianco di Karl Lagerfeld. L'attrice ha quindi raccontato di aver perso una scommessa e di essere stata costretta a vestirsi in quel modo, col seno che quasi strabordava dall'abito, nel periodo in cui allattava sua figlia Valentina.

Oltre che per le sue doti artistiche, Salma Hayek è famosa a livello internazionale anche per il suo fascino inscalfibile e senza tempo. Come potete vedere nel video qui sopra, nel 2009, quando fu ospite della televisione tedesca, l'attrice indossò un dirndl, il tipico abito femminile che viene indossato nelle zone di Germania, Austria, Liechtenstein, Svizzera o anche in Trentino-Alto Adige, consistente in un corpetto aderente con scollo basso ed una gonna a vita alta. Questo non fece altro che evidenziare le forme dell'attrice, soprattutto il seno che risultò a dir poco esplosivo. Ebbene, a distanza di anni, Salma Hayek ha utilizzato i social per raccontare un retroscena relativo proprio a quel momento televisivo.

Come si può vedere nel video condiviso su Instagram, Salma sembrava piuttosto fuori luogo mentre indossava il dirndl, seduta accanto allo stilista Karl Lagerfeld. Ma allora perché lo indossava? L'attrice ha spiegato di aver perso una scommessa e di aver "pagato" indossando il tradizionale abito tedesco. Ovviamente non poteva rifiutarsi di indossarlo quando le era stato chiesto di farlo dallo stesso re della moda Karl Lagerfeld. Hayek ha poi sottolineato il motivo per cui il vestito appariva così "pieno": in quel momento l'attrice stava ancora allattando al seno la sua neonata Valentina quindi riuscì a malapena a spremere il seno all'interno del vestito!

Nel post social si legge: "Quando stavo ancora allattando la mia bambina Valentina, ho perso una scommessa nello spettacolo tedesco 'Wetten Dass ...?' e la mia penitenza fu quella di indossare questo bellissimo e tradizionale dirndl che Karl Lagerfeld mi convinse ad indossare, anche se riuscivo a malapena a mettermici dentro! Come si fa a dire 'no' ad un re della moda?".