Salma Hayek: il suo selfie senza trucco a 52 anni è sorprendente

Salma Hayek ha pubblicato un selfie senza trucco sul suo profilo Instagram che svela la sua bellezza e il suo fascino a 52 anni.

L'attrice messicana stava cercando di mostrare ai suoi seguaci come l'illuminazione può influenzare l'aspetto di una persona nelle foto e ha anche ammesso che se l'illuminazione non è favorevole, può rendere una persona brutta o addirittura più vecchia, anche se lei è tutt'altro che inguardabile: "Adoro giocare con la luce. Se sapete usarla può rendervi più giovani o misteriosi, sexy o dolci ma state solo attenti perché può farvi sembrare vecchi e brutti."

Ma la bellezza di Salma Hayek non è solo questione di luce ma frutto di una beauty routine precisa e costante, come ha raccontato l'attrice al New York Times: "Non mi pulisco mai la pelle al mattino. Mia nonna mi ha insegnato che di notte la tua pelle si riempie di tutte le cose che hai perso durante il giorno."

Salma spruzza acqua di rose sul viso almeno due volte al giorno. In primo luogo, la mattina prima applica la sua crema idratante: "È così delicata e sveglia la pelle".

Salma Hayek inoltre usa l'acqua di rose anche di notte dopo aver rimosso il trucco con olio di cocco: "Puoi usare un asciugamano caldo con l'acqua di rose, così si crea vapore sul viso"

Dovremmo tutti seguire i consigli di Salma Hayek per arrivare a 50 anni così. Brava Salma!