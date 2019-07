Jennifer Lopez senza trucco a 49 anni: le foto su Instagram senza filtri

Jennifer Lopez avrà ancora per pochi giorni 49 anni, ma le nuove foto condivise su Instagram la mostrano senza trucco, svelando come la diva del cinema e della musica non abbia bisogno di filtri.

In alcune storie pubblicate online da Jennifer Lopez nella giornata di sabato si vede infatti la cantante e attrice mentre trascorre del tempo con i figli Max ed Emme, ore che lei stessa ha descritto come "I suoi momenti preferiti".

La quasi cinquantenne è ritratta in abbigliamento sportivo, mentre indossa una tuta e ha i capelli raccolti, senza alcun timore di mostrarsi senza trucco.

J-Lo ha dichiarato qualche anno fa che si considera più in forma e bella rispetto a quando era una ventenne grazie all'attenzione che dà al fitness e alla cura per se stessa. La popstar non perde mai un appuntamento in palestra e ha svelato che nella sua dieta c'è spazio per molte verdure e proteine, evitando invece zucchero e carbodraiti. Tra i segreti di bellezza di Jennifer anche l'attenzione per la pulizia del viso e l'impegno con cui applica ogni giorno una protezione solare e una crema idratante.

Tra i prossimi impegni della Lopez ci sarà il film Hustlers, un adattamento dell'articolo del New York Times scritto da Jessica Pressler e intitolato The Hustlers at Scores in cui si racconta la storia di un ex gruppo di spogliarelliste che uniscono le proprie forze per prendere il controllo sui loro clienti di Wall Street. La regia è di Lorene Scafaria, autrice anche della sceneggiatura.