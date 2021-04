Salma Hayek ha un gufo per amico: "Adora il vino"

La migliore amica di Salma Hayek è un gufo. Ebbene sì, due anni fa, la celebre attrice messicana ha adottato un gufo, lo ha chiamato Kering e, adesso, ama sorseggiare vino in sua compagnia. Kerig, ha spiegato Salma, è molto affettuosa e ama stare in sua compagnia.

Salma Hayek ha descritto il suo rapporto con il gufo Kering in occasione di un servizio esclusivo realizzato per l'edizione cartacea di People. L'attrice ha dichiarato: "Ho adottato Kering come regalo di San Valentino per mio marito". Secondo quanto raccontato dall'attrice, suo marito François-Henri Pinault l'ha ringraziata per il regalo ma le ha anche detto di aver subito capito che Kering sarebbe diventato il nuovo animale da compagnia di sua moglie Salma.

Il rapporto tra Kering e Salma Hayek è speciale. L'attrice ha raccontato a People la routine che caratterizza le loro giornate: "Quando mio marito non è in città, io e Kering dormiamo insieme. Prima, però, guardiamo qualcosa sul mio iPad. A lei piace tanto appollaiarsi sul device". Secondo il parere dell'interprete, inoltre, Kering è un gufo particolarmente curioso, vivace e intelligente. E sarebbe anche dotato di un particolare senso del gusto: "A Kering piace tanto il buon vino!". Secondo quanto dichiarato da Salma Hayek, inoltre, alla sua migliore amica piace accoccolarsi contro di lei e rifugiarsi tra le sue braccia. Il rapporto che si è stabilito tra i due restituisce all'interprete un'energia particolare e molto intensa.

Da tempo immemore amante degli animali, Salma Hayek ritiene fondamentale comprendere la personalità dei propri amici domestici. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato: "Dal momento che gli animali non parlano la nostra stessa lingua, è necessario comprendersi in modo diverso. Per capirli, è necessario stabilire un rapporto profondo e intenso". Infine, l'interprete si è anche soffermata sulla difficile situazione che il mondo del cinema sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria. La speranza è che, presto, si possa tornare ad apprezzare i film in sala: "Sono veramente emozionata alla possibilità che si possa tornare in sala. Adoro guardare i film al cinema. Ho 54 anni e ho appena lavorato a un film di supereroi e a un action. E, insomma, aver interpretato ruoli del genere è stato davvero entusiasmante".

I film in questione in cui Salma Hayek ha appena terminato di lavorare sono Eternals, diretto da Chloe Zhao per il Marvel Cinematic Universe, e The Hitman's Wife's Bodyguard. I due progetti saranno distribuiti a partire dal 5 novembre e dal 16 giugno prossimi.