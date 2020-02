Salma Hayek: la "fuga" dal red carpet di Berlino 2020 è esilarante

Salma Hayek è stata protagonista di una divertente fuga durante il red carpet del suo nuovo film The Roads Not Taken, in programma a Berlino 2020.

La star ha dovuto infatti spostarsi improvvisamente per evitare di "rovinare" gli scatti fatti dai fotografi alla sua collega Elle Fanning.

L'attrice, dopo le prime foto e interviste di rito al festival tedesco, stava infatti parlando con una sua amica prima di entrare in sala in totale relax. Salma Hayek si è però resa conto che Elle Fanning stava posando per i tanti fotografi impegnati a bordo del red carpet e, non volendo apparire alle spalle della giovane collega, ha immediatamente preso per il braccio la sua accompagnatrice per uscire rapidamente dall'inquadratura, dando vita a un momento piuttosto esilarante all'insaputa della protagonista del film.

GALLERIA DI IMMAGINI

Salma Hayek in "fuga"

The Roads Not Taken si ispira al componimento poetico di Robert Frost in cui si parla di auto-determinazione e destino. Il film racconterà un giorno nella vita di Leo e di sua figlia Molly, interpretati da Javier Bardem ed Elle Fanning. La giovane deve affrontare i problemi causati dalla caotica mente del padre. I due vivono a New York e Leo è alle prese con un percorso, con i contorni dell'allucinazione, che gli permette di spostarsi tra le vite alternative che non ha avuto, obbligando Molly a lottare per capire cosa accadrà nel suo futuro.

Nel cast del nuovo progetto di Sally Potter ci sono anche Laura Linney, Salma Hayek, Branka Katic e Milena Tscharntke.